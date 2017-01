Bolu F Tipi Cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yazdığı mektup ağır sözler söyledi. Çakıcı, mektubunda Bahçeli’ye “Ben senin Emirelin değilim. Bak Devlet ağa, medyada bir sokak bitirimi gibi tespih çekiyorsunuz” dedi.

Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye gönderdiği bu özel mektubu noktasına dokunmadan yayınlıyoruz ve Genel Başkan Bahçeli’nin bu ağır sözler dolu mektuba nasıl bir cevap vereceği de merakla bekliyoruz.

İŞTE O MEKTUP

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım, Sayın Devlet Bahçeli Ağa 10.01.2017’de size sayın Devlet Bahçeli Bey diye hitap ettim. Bu hitap şeklim aile terbiyemden kaynaklıdır. Size bey diye hitap etmemin sebebi budur. Ülkemiz ve coğrafyamız ateş çemberinden geçtiği bu süreç içerisinde, devletin yanında teröre karşı almış olduğunuz tavırdan dolayı size teşekkür ettim. 8 sayfa kaleme aldığım yazıda, ülkemizle ilgili 2 asıra yakın batılı emperyalistlerin ve Türkiye’deki işbirlikçilerinin eski ve yeni vatan hainleriyle ilgili kısa ve öz dile getirmeye çalışırken adınız gibi ömrünüzü devlete adadığınız ifadesini kullandım. Bak Devlet Ağa, medyada bir sokak bitirimi gibi tesbih çekiyorsunuz. Ağalığınız sülaleden mi geliyor, yoksa bitirim özentiliğinden mi? Akademisyen olacağına bir kabadayı olsaydınız. Çünkü tesbih çekme şekliniz Allah’a bir zikir şeklinde değildi. Mektubumdan 30 saat sonra yazılan bu üst yazıdan haberiniz var mı? Çok vefasızsınız. Sokakta savaş veren medrese-i Yusufta bir ömür tüketen eski Ülkücüleri ötekileştirerek camiadan uzaklaştırarak, ülkücü camiayı 3-4 parçaya böldünüz. Ama bilmiyorsunuz ki gerçek ülkücülerde asla bölünme yoktur.

İKTİDAR SAHİBİNE ASLA YALAKALIK YAPMAM

Bak Devlet Ağa, ben senin emirelin değilim. Türkiye’de Dünya’da ne sana ne de bir iktidar sahibine asla yalakalık yapmam. Rabbimiz teslimiyet Devletime sadakatimin sonu ölümde olsa seve seve ölürüm. Ama Türkiye’de beni kim öldürmek istiyorsa onda yüz kilo koç yumurtası olması gerekli. İsteyen dener. Rabbimden geldik bir gün Rabbime döneceğiz. İmanın gereğidir.

Dünkü yazımda devletin yanında olmak şereftir. Devletin yanında olduğundan dolayı sayın Devlet Bahçeli Bey saygılarımla diye ifade kullandım. Alt tarafta da size ve Aziz milletime saygılarımla arz ederim ifadesini kullanmam aile terbiyemden kaynaklanmaktadır. Yazdığım 8 sayfalık yazı içerisinde parlamenter sistem ile ilgili açıklamalar yaptım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve orada geniş bir kavram kullandım. Cumhuriyet’in temel ilkelerine, parlamenter sisteme sadık kalmak suretiyle. Hukukun bağımsızlığına inanıp gönül veren hangi siyasi oluşum bu kriterlere sahip olursa Rabbim onu muvaffak etsin ibaresini kullanarak ifade ettim. Yüze milletimizin seçmiş olduğu yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kendine bağlayan Cumhuriyet’in temel ilkelerini yerle bir eden, Anayasa’nın 4 maddesini, yeni anayasaya koyulsa bile göstermelik bir meclis, denetlemesi olmayan, milletvekillerinin topunu, tüm yetkilerini elinde toplayan kişi feshederse, o yönetim sisteminin adı Demokrasi olmaz.

Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Gerçek manada Dünya’daki her lugatta hiçbir anlam taşımaz. Daha evvelde demiştim. Ülkemizde terör minimize edilirse, ülke sınırlarımız devletimizin güvenliğiyle ilgili güvence altına alındıktan sonra uluslar arası ilişkiler normale döndükten sonra parlamenter sistemin içerisinde yarı başkanlık sistemi milletimiz için elzemdir diye defalarca ifade etmiştim.

10 Ocak 2017’de yazmış olduğum size 8 sayfalık yazıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Demokrasi adına doğru karar vereceğinizin inancı içerisindeyim derken yazı içerisinde bir yerlere mesaj vermekteyim.

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN AKKURT MU OLDUNUZ?

Bakınız Sayın Bahçeli ben düşmanımın doğrularına evet, sonu ölüm olsa yanlışına da hayır derim. Makamı mevkisi, arkasındaki gücü ne olursa olsun. Bakınız partiler kapatılır tekrar yenileri açılır. Uzun bir süre sonra yenileri açılır. Doğru düşünceler asırlar da geçse ölümsüzdür. Yaşayan partiler değil, yaşayan düşüncelerdir. Lütfen biraz vefalı olun. Ülkücü camianın Türkiye genelinde ceza yatan, ailesinden insan kaybeden çile çekmiş ülkücülerin hep ötekileştirdiniz. Devleti sevdiğinizin tabi sözde sevdiğinizin onda biri kadar tüm ülkücü camiayı bir ağabey bir büyük bir lider olarak kucaklamış olsaydınız bu camia bu sıkıntıları çekmezdi. Ülkemizde, tüm Türkiye genelince dağından taşından metropolüne kadar soğuktan her tarafı bembeyaz sanki kutupta yaşıyormuşuz gibi yoksa mevsim değişikliğinden mi Akkurt oldunuz? Bozkurt’un genetik yapısında, dünyanın her yerinde ,her mevsiminde, tüylerinde hiç beyazlık olmaz. Her bozkurt genci, yaşlısının asil rengi değişmez. Yoksa Türk tipi başkanlık sistemini halk seçerse, seçilmiş kişi başkan yardımcılığı mı teklif etti?

Bakınız, kendini bilmez, bu yazıma bir cevap verirse çok ağır konuşacağımdan emin olunuz. Bu 8 sayfalık yazdığım yazıyı bile sahip olduğunuz medyaya lütfen kabilinden koydurttunuz. Bundan sonra zaten yazılarımı bu ülkede çok sosyal medya sitesi var. Yiğit adamsan, devletin bekası için 2019’a kadar devletimizin yanında yer alırsan, ülke esenliğe çıktıktan sonra tüm vatanseverler sadece milletlimizin bekası için size teşekkür eder, ondan sonra beddua mı ederler, geçmişine rahmet mi dilerler onu ben değil Rabbim bilir.

Bakınız Devlet Bey MHP içerisindeki Ülkücü hareket içerisinde olan gerçek Ülkücü ve MHP’lilere davasına sadık tüm milliyetçilere, bir Türk milliyetçisi olarak saygı ve selamlarımı sunarım. Sizin de Allah kalbinize göre versin.

NOT: Yazdığım 8 sayfalık dilekçede ömrünüz uzun olsun diye yalaka bir söz söylemedim. Mektup sosyal medyada dolaşıyor. Yine ifade diyorum. Sizin adınıza sosyal medyada size yakın gerçek bir kişi iğne ucu kadar sinkaf yaparsa, haklı olduğum davada bozuk ağızlı biriyim. Kasımpaşa lağımı ağzımdan daha temizdir. Türkiye Cumhuriyetinde her etnik gruba mensup olup Allah’ın ve devletin düşmanı olmayan her vatansevere saygılarımla arz ederim.