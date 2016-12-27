Beşiktaş 1 - Boluspor 0

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4.Hafta mücadelesi Beşiktaş-Boluspor maçı Vodafone Arena'da oynanıyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Gruptan çıkma adına büyük önem taşıyan maç yağmur altında oynanıyor. Tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bolusporlu taraftarlar kendilerine ayrılan yerde desteklerini sürdürürken tribüne Türk bayrağı astılar.

Stad: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Olcay, Fatih, Ömer, Tolgay, Kerim Frei, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Talisca (60.dk.Aras)

Boluspor: Soner, Arapi, Cumali, Tunahan (46.dk.Yusuf Emre), İsmail, Necati, Fatih Nurullah, Burak (46.dk.Özgür İleri), Ozan, Cengiz Umut, Özgür Özkaya

Gol: 34.dk.Talisca (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: 38.dk.Cengiz Umut (Boluspor), 53.dk.Talisca, 65.dk.Tolgay (Beşiktaş)

Maçtan Dakikalar

2.dk: Ömer'in pasında Kerim kaleci Sonerle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Soner başarılıydı.

6.dk: Bu kez Ömer Soner'le karşı karşıya kaldı. Zayıf vuruşu yine Soner'de kaldı.

14.dk: Talisca cezasahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruşu kullandı,top az farkla üstten auta gitti.

16.dk. Adriona soldan kesti, Talisca kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

17.dk: Adriano cezasahası dışından sert vurdu, top üstten auta gitti.

21.dk.Ömer bir kez daha Gökhan'ın pasıyla Sonerle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

27.dk. Soldan gelişen atakta Olcay ortaladı Talisca vurdu, Arapi son anda golü önleyen isim oldu.

33.dk.Kerim Frei cezasahası dışından sert vurdu, Soner mükemmel bir kurtarışla topu kornere çeldi.

34.dk (GOL): Olcay korneri kullandı. Talisca kafayı vurdu ve Beşiktaş'ın golünü attı: 1-0.

40.dk: İsmail'in vuruşunda top yandan auta gitti.

54.dk: Talisca'nın zayıf vuruşunda top Soner'de kaldı.