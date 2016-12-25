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Beşiktaş-Bolu A2'de

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Beşiktaş-Bolu A2'de
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk maçlar tamamlanırken, heyecan rövanş maçlarıyla devam edecek. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Boluspor maçı A2'den yayınlanacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında heyecan oynanacak olan 4. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte Kupa'da 4. hafta oynanacak zorlu maçlar ve mücadelelerin yayınlanacağı kanallar:

27 Aralık Salı

24 Erzincanspor- Elazığspor A Spor 12.00

Kırklarelispor - Gaziantepspor A Spor14.00

Sivasspor - Yeni Amasyaspor A Spor16.30

Ç.Rizespor - Sancaktepe Bld. A2 18.30

Beşiktaş - Boluspor A2 20.30

 

28 Aralık Çarşamba

Darıca G.Birliği - Kayserispor A Spor12.00

İnegölspor - Kasımpaşa A Spor14.30

Akhisar Bld.Spor - Ümraniyespor A Spor17.00

Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor A2 16.00

Göztepe – M. Başakşehir A2 18.00

Tuzlaspor - Galatasaray Atv 20.30

 

29 Aralık Perşembe

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler A Spor 14.30

Bursaspor - Aydınspor 1923 A Spor 16.30

Şanlıurfaspor - Osmanlıspor Şanlıurfa A2 16.00

Kızılcabölükspor - Trabzonspor A2 18.00

Fenerbahçe - Menemen Bld. Atv 20.30

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