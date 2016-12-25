Beşiktaş-Bolu A2'de

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk maçlar tamamlanırken, heyecan rövanş maçlarıyla devam edecek. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Boluspor maçı A2'den yayınlanacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında heyecan oynanacak olan 4. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte Kupa'da 4. hafta oynanacak zorlu maçlar ve mücadelelerin yayınlanacağı kanallar: 27 Aralık Salı 24 Erzincanspor- Elazığspor A Spor 12.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor A Spor14.00 Sivasspor - Yeni Amasyaspor A Spor16.30 Ç.Rizespor - Sancaktepe Bld. A2 18.30 Beşiktaş - Boluspor A2 20.30 28 Aralık Çarşamba Darıca G.Birliği - Kayserispor A Spor12.00 İnegölspor - Kasımpaşa A Spor14.30 Akhisar Bld.Spor - Ümraniyespor A Spor17.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor A2 16.00 Göztepe – M. Başakşehir A2 18.00 Tuzlaspor - Galatasaray Atv 20.30 29 Aralık Perşembe Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler A Spor 14.30 Bursaspor - Aydınspor 1923 A Spor 16.30 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor Şanlıurfa A2 16.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor A2 18.00 Fenerbahçe - Menemen Bld. Atv 20.30