Beşiktaş-Bolu A2'de

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında heyecan oynanacak olan 4. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte Kupa'da 4. hafta oynanacak zorlu maçlar ve mücadelelerin yayınlanacağı kanallar:
27 Aralık Salı
24 Erzincanspor- Elazığspor A Spor 12.00
Kırklarelispor - Gaziantepspor A Spor14.00
Sivasspor - Yeni Amasyaspor A Spor16.30
Ç.Rizespor - Sancaktepe Bld. A2 18.30
Beşiktaş - Boluspor A2 20.30
28 Aralık Çarşamba
Darıca G.Birliği - Kayserispor A Spor12.00
İnegölspor - Kasımpaşa A Spor14.30
Akhisar Bld.Spor - Ümraniyespor A Spor17.00
Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor A2 16.00
Göztepe – M. Başakşehir A2 18.00
Tuzlaspor - Galatasaray Atv 20.30
29 Aralık Perşembe
Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler A Spor 14.30
Bursaspor - Aydınspor 1923 A Spor 16.30
Şanlıurfaspor - Osmanlıspor Şanlıurfa A2 16.00
Kızılcabölükspor - Trabzonspor A2 18.00
Fenerbahçe - Menemen Bld. Atv 20.30