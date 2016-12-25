Beşiktaş-Bolu maçının bilet satışı sürüyor

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Beşiktaş-Boluspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.
Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarları, Beşiktaş-Boluspor karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabilecekler. Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verirken, engelli tribün biletleri tükendi. Maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 : 70TL
Kategori 2 : 60TL
Kategori 3 : 55TL
Kategori 4 : 50TL
Kategori 5 : 45TL
Kategori 6 : 40TL
Kategori 7 : 35TL
Kategori 8 (Boluspor) : 30TL
VIP : 100TL
1903 A-E BLOK : 100TL
1903 B - D BLOK : 110TL
1903 C BLOK : 120TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.