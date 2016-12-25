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Beşiktaş-Bolu maçının bilet satışı sürüyor

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Beşiktaş-Bolu maçının bilet satışı sürüyor
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 4. maçında 27 Aralık Salı günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da Boluspor’u ağırlayacak. Maçın biletlerinin satışı sürüyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Beşiktaş-Boluspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.

Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı

Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarları, Beşiktaş-Boluspor karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabilecekler. Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü ‪10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verirken, engelli tribün biletleri tükendi. Maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 : 70TL

Kategori 2 : 60TL

Kategori 3 : 55TL

Kategori 4 : 50TL

Kategori 5 : 45TL

Kategori 6 : 40TL

Kategori 7 : 35TL

Kategori 8 (Boluspor) : 30TL

VIP : 100TL

1903 A-E BLOK : 100TL

1903 B - D BLOK : 110TL

1903 C BLOK : 120TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

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