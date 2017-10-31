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“ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…

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“ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…
Mustafa Cop'un kaleminden...

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