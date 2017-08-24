Bigem’in arkadaşlarından vefa

3 yıl önce tüm Türkiye’yi yasa boğan acı bir olay ile aramızda ayrılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencisi Bigem Çubukçuoğlu’nu arkadaşları unutmadı.

Haber: BMA

Bolu’da 2014 yılında hayatını kaybeden Bigem Çubukçuoğlu’nun okul arkadaşları, Bigem Çubukçuoğlu Parkı’nda Eğitim Fakültesi Temel Tasarım Öğretmeni İlknur Karageyik öncülüğünde özel ve bir o kadar da duygusal bir çalışmaya imza attılar. Bigem’in anısına sahip çıkan AİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü resim iş öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, duvarları ve park içerisinde birçok yeri boyayarak çeşitli motiflerle süslediler.

Öte yandan, Bigem’in annesi Nilgün ile babası Tarık Çubukçuoğlu da öğrencilere çalışmalarda destek verdi. Duygusal anların yaşandığı çalışmalarda öğrenciler ayrıca park içerisindeki bir duvara Bigem’in portresini de çizerek, altına “Sonsuza kadar bizimlesin” notu düştüler.