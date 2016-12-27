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Bilim Okullarından muhteşem sergi

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Bilim Okullarından muhteşem sergi
Bolu’muzun seçkin Özel okulu, Bilim Okulları yine fark yaratarak öğrencileriyle hazırlamış olduğu Resim Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bilim Okullarının 27 Aralık 2016 günü Bolu’da bir alış veriş merkezinde gerçekleştirmiş olduğu resim sergisi büyük

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Resim Sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Milli Eğitim Maarif Müfettişleri Başkanı Tuncay Erdoğan ve Milli Eğitim Şube Müdürleri,  Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Belediye Yazı İşleri Müdürü Hayri Mısırlıoğlu ve öğrenciler katıldı.

Bolu halkının ve Bolu Bilim Okullarının veli ve öğrencilerinin de hazır bulunduğu resim sergisi görülmeye değerdi. Bilim Okulları kurucusu Orhan Can da bu tip faaliyetlerin okulun vazgeçilmez felsefesi içerisinde yer aldığını söyledi. Ayrıca bilgi aldığımız Bolu Bilim Okulları Resim ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Mine Tulca, burada bulunan resimlerin öğrencilerinin bir emeği sonucunda ortaya çıktığını, her birinin de ayrı ayrı görülmeye değer sanat eseri olduğunu anlattı. Resim sergisinin 3 gün boyunca açık bulunacağı ifade edildi.

 

Ayrıca Bilim Sanat Günleri çalışmalarında O Ses Bilim Yarışmasının finalinin 30 Aralık Cuma günü saat 15.30’da gerçekleştirileceği belirtildi. 

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