BİN 465 KİŞİ BAŞVURDU

KOSGEB tarafından işverenler için 50 bin liralık faizsiz destek için Türkiye genelinden 244. 980 işletme, Bolu’da ise 1465 işveren başvuruda bulundu.

Haber: ERDAL TANRIVERDİ

KOSGEB tarafından işverenler için 50 bin liralık faizsiz destek başvurusu sona erdi. KOSGEB Bolu Müdürü Celil Kürşad Dereci tarafından yapılan açıklamada Bolu’dan 1465 işverenin kredi almak üzere başvuruda bulunduğunu ifade edildi. . Kredi başvurularında ilimize ayrılan kotaya giren işletmelere cep telefonu mesajı ile bildirim gönderilecek ve KOSGEB’le anlaşmalı bankalardan istediklerine kredi müracaatı yapabilecekler.

KOSGEB Bolu Müdürü Celil Kürşad Dereci yaptığı açıklamada, “Krediye Türkiye genelinden 244. 980 işletme başvurmuş olup Bolu’da başvuru sayımız 1465 işletmedir. Değerlendirme, KOSGEB Başkanlığı bilgi sistemleri tarafından belirlenen ölçek, çalışan sayısı, net satışlar vb. objektif kriterler çerçevesinde sistem tarafından yapılacak ve kamuoyuna açıklanacaktır. Kredi başvurularında ilimize ayrılan kotaya giren işletmelere cep telefonu mesajı ile bildirim gönderilecek olup hak sahipleri bu bildirimi aldıktan sonra KOSGEB’le anlaşmalı bankalardan istediklerine kredi müracaatı yapabileceklerdir. Ülkemize ve Bolumuza hayırlı olsun” dedi.