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Bir Bayram Geleneği

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Bir Bayram Geleneği
Bolu Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle 01-04 Eylül 2017 tarihleri arasında özel halk otobüslerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Bolu Belediyesi tarafından alınan karar ile her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da özel halk otobüsleri ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek. Konu ile ilgili Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “İlimizde her bayramda olduğu gibi bu yıl ki mübarek Kurban Bayramı’nda da şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz ücretsiz olacak. 01 Eylül 2017 Cuma günü Saat: 06.00’dan başlayarak 04 Eylül 2017 Pazartesi akşamı son sefere kadar mesire yerleri hariç tüm vatandaşlarımız özel halk otobüslerinden ücretsiz yaralanabilirler”

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