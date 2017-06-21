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Bir çocukta sen sevindir

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Bir çocukta sen sevindir
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Bolu Şubesi tarafından geleneksel hale gelen ‘İhtiyaç Sahibi Bir Çocukta Sen Sevindir’ kampanyası bu sene de bayramın yaklaşması ile başladı.

Haber: Kasım Şahin

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Evcil, son 3 yılda geleneksel hale gelen ‘İhtiyaç Sahibi Bir Çocukta Sen Sevindir’ kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Evcil yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi çocukları sevindirecekleri söyleyerek “Kıymetli gönüldaşlarımız bu ramazan ayında bizlere vermiş olduğunuz destekler sonucunda 1000 aileye ülkü ocaklarımız vesilesi ile kumanya dağıtılmış,10 ihtiyaç sahibi ailenin evleri yenilenmiş,4 engelli kardeşimizin ihtiyaçları karşılanmıştır. Son olarak 3 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz ‘İhtiyaç Sahibi Bir Çocukta Sen Sevindir’ kampanyamızla il ve ilçelerimizde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindireceğiz. Ramazan ayı içerisinde düzenlemiş olduğumuz bu kampanyalarımızda bizler sadece Hayra aracıyız. Peygamberimiz Hz. Muhammed Sav. Efendimizin ‘Cennetteki Sevinç sarayına, ancak çocukları sevindirenler girer.’ buyurmaktadır. Var mısınız İhtiyaç sahibi bir çocukta siz sevindirmeye? 1 çocuk giydirme bedeli 100TL’DİR. Ramazan ayı boyunca bizlere vermiş olduğunuz desteklerden ötürü siz kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.

 

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