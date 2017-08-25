Bir iade bir ihraç

Haber: Erol DEĞİRMENCİ
Bolu’da kaymakam adayı olarak görev yapan Rıdvan Demir ihraç edilirken KHK ile ihraç edilirken, yaklaşık bir yıl önce yayınlanan kararname ile ihraç edilen SGK personeli Hasan Erik görevine geri döndü.
Edinilen bilgiye göre KHK ile geri dönenler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.