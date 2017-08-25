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Bir iade bir ihraç

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Bir iade bir ihraç
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazetede yayımlandı. Bolu’dan ise bir kişi ihraç edilirken bir kişi ise görevin

Haber: Erol  DEĞİRMENCİ

Bolu’da kaymakam adayı olarak görev yapan Rıdvan Demir ihraç edilirken KHK ile ihraç edilirken, yaklaşık bir yıl önce yayınlanan kararname ile ihraç edilen SGK personeli Hasan Erik görevine geri döndü.

Edinilen bilgiye göre KHK ile geri dönenler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

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