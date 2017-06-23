BİR İSTEĞİM VAR!

Onur USTAOĞLU / Gazeteci - Yazar

Yazıyı Meryem Coşkunca'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

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Her insanın hayattan bekledikleri ve istedikleri vardır. Kimi iyi bir iş, araba, ev ister. Kimisi de sadece karnımı doyurayım yeter der. Erkekler, “ah şu güzel kızla bir tanışsam” der ama bunu kıza öyle bir söyler ki kız yüz vermez; kızlarda, “Ay bak şu çocuk ne kadar yakışıklı acaba gitsem konuşsam beni beğenir mi” der ama bir türlü cesaretini toplayıp o yakışıklı çocuğa istediklerini söyleyemez.

Biliyorum böyle anlatınca yüzünüzde hafif bir tebessüm oluştu ama düşünün insan dediğiniz varlık hep tuhaf şeyler istemez mi? Hatta elde edemeyeceği şeyleri isteyip, “bu niye benim değil” diye hasta olanlar bile var. Gerçi günümüzde her şey gibi insanların istekleri de değişti ve fazlalaştı örneğin artık çocuklar babalarından bisiklet yerine oyun konsolu, bilgisayar, cep telefonu gibi şeyler ister oldu.

Evet, zaman değişiyor. Evet, insanlar durmadan bir şeyler istiyor. Hatta bakın siz bile şimdi benden yazıya niye böyle bir giriş yaptığımı açıklamamı istiyorsunuz. Gülmeyin buda bir istek değil mi? İşin ilginç yanı benim bir yazar olarak bu isteği merakla karıştırıp daha çok ve içten istemenizi sağlamam lazım. Aksi halde bu yazdığım şeyleri okurken sıkılırsınız.

Tamam, tamam bu kadar merak duygusu ve açıkla isteği sanırım yeterli, yazıya niye böyle başladığımı hemen anlatıyorum.

Dedim ya her insanın istekleri vardır fakat birine isteğimizi söylerken nasıl söylediğimizde önemlidir. Eğer isteğimizi karşı tarafa doğru aktaramazsak istediğimiz şey olmaz. Günümüzde en çok isteyipte istediğini söyleyemeyen insanlara rastlarız. Bakın bunu güzel ve yaşanmış bir örnekle anlatmaya çalışayım.

Geçtiğimiz günlerde engel sahibi çocuğu olan bir anne beni aradı. Onur çocuğun okulunda gerekli düzenlemeler olmadığı için çok zorlanıyoruz. Bu yüzden gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorum ama bir yandan da yetkililere bu düzenlemeleri istiyorum demeye çekiniyorum. Sence böyle şeyler istemem doğru olur mu diye sordu.

Bende tabi ki isteyeceksiniz sizin çocuğunuz için bunları istemeniz gerekli ve okuldaki yetkililerinde bu düzenlemeleri yapmak görevi dedim ve isteklerini yetkililere iletmesini istedim.

Bu konuşmadan 2-3 gün sonra yine özel çocuğu olan anne beni aradı. Onur müdür beyin karşısına çıktım ve isteklerimi dile getirdim oda gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi dedi.

Tamam, ne güzel, engelleri böyle anlatarak aşacağız bunun için paylaşmaktan ve böyle şeyleri yetkililere iletmekten çekinmeyin dedim.

Bakın arkadaşlar ister yolda ister parkta ve iş yerinde olsun eğer bir engelli birey ilgili yerlere şikâyet dilekçesi verdiğinde yeni yasalara göre o dilekçe kırmızı dilekçe sayılıyor. Yani şikâyete bulunduğunuz kurum ya da kuruluş acilen söz ettiğiniz isteklerinize cevap vermek ve bahsi geçen aksaklığı düzeltmek zorunda kalıyor. Bu durumda da size doğru bir şekilde isteklerinizi karşı tarafa aktarmak kalıyor.

Şimdi buradan engel sahibi arkadaşlara ve ailelerine seslenmek istiyorum. Biliyorum kimi zaman kendinizi dünyada tekmiş gibi yalnız hissediyorsunuz ve bu yüzden isteklerinizi insanlara söylemekten biraz çekiniyorsunuz ama unutmayın dünyada sizler gibi milyonlarca engellenen kişi var. Bu kişilerle yaşadığınız sıkıntılar aynı, yani siz yalnız değilsiniz. Bu yüzden derdinizi ve isteklerinizi yetkililere aktarmaktan çekinmemelisiniz. Çünkü engeller paylaştıkça aşılır, dertler paylaştıkça aşılır.

Bu arada isteklerden konu açılmışken benimde bu yazıyı okuyup dinleyenlerden küçük bir isteğim var. Biliyorsunuz önümüzdeki Pazar günü şeker bayramı aranızdan bir sürü kişi bayram ziyareti yapacak işte bu ziyaretler sırasında gittiğiniz yerlerde engel sahibi bir birey varsa ona gülümseyerek bir merhaba demeyi hatta sarılmayı ihmal etmeyin. İnanın bazen sıcacık bir gülümseme içten bir merhaba birçok engeli aştırır insana.

Herkesin şeker bayramını şimdiden kutluyorum büyüklerimin ellerinden küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Herkese iyi bayramlar…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…



