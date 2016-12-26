Birlik ve beraberliğe sıkılan kurşun

İlhami Candemir

Sayın okuyucular,gün geçmiyor ki üzücü bir haber almayalım.Şehit haberleri, -tabir caiz ise- pisi pisine ölümler,darbe girişimleri,onun artçı sarsıntıları,ekonomik sıkıntılar,hacizler,iflaslar,intiharlar,vs,vs.Bu durum akil insanları “takkelerini önlerine koyup düşünmeye” sevk etti.Tabi akil insanlar derken sayın Cumhurbaşkanımızın “akil insanlar” olarak görüp “toplumsal barış’ın”tesisi için destek talebinde bulunduğu kişilerden değil “siyasetin akil insanlarından” söz ediyorum.Peki ilk akla gelen bu siyasiler kimlerdir,sayın Cumhurbaşkanı,başbakan Ana muhalefet partisi genel başkanı,muhalefet partilerinin genel başkanları ve siyasi partilerin üst düzey yöneticileri. İşte bu akil insanlar son zamanlarda gelişen siyasi,toplumsal,ekonomik olumsuzluklar karşısında ağız birliği etmişçesine” birlik olalım,beraber olalım,tek yumruk olalım” gibi söylemlerde bulunmaktadırlar.Bu tablo , biz sade vatandaşları “dargın olan kardeşlerin barıştıklarını gören” baba misali sevince boğdu.Ancak bu rüya kısa sürdü.Hani derler ya “bir çuval inciri berbat etti”,yahut “pişmiş aşa tuz döktü”.İşte onun gibi bir şey oldu.Nasıl mı?İzaha çalışayım;

Her ne kadar İmam hatip okullarında olsun, tarikat yuvalarında olsun,hatta zaman zaman TC.devletini yönetenlerde olsun KRONİK Atatürk düşmanlığı var ise de Atatürk’ü kurtarıcı olarak gören,bugün hangimizin hangi devletin ikinci sınıf vatandaşı olacağımız bile meçhul iken bizlere bağımsız TC.vatandaşlığı gibi bir şeref madalyasını kazandıran Atatürk’ü sevenlerin,ona daima minnettar olanların da olduğu bir ülkede bir belediye başkanı çıkıyor,onun heykelini yerinden sökerek -bir zafer edası ile-kamyona yükletip halkın gözü önünde ücra bir yere taşıyabiliyorsa işte buna toplumsal barışa “kurşun sıkmak” denir.

Gerekçe ne imiş, efendim o meydana “15 Temmuz Şehitler” anıtı dikilecekmiş.Sayın okuyucularım, bilindiği gibi heykel o yerde(mahalde)gerçekleşen bir olayın simgesidir.Örneğin Çanakkale’de “Çanakkale Şehitleri” heykeli vardır,olabilir,zira olay orada cereyan etmiştir.Bolu’da Köroğlu heykeli vardır,olay Bolu’da geçmiştir.Kastamonu’da Şerife Bacı heykeli vardır,zira Şerife Bacının kahramanlığı o yörede geçmiştir.Antalya’da Antalya’nın ilk fatihi 1.Gıyasettin Keyhüsrevdir,onun heykeli vardır.Şanlı Urfa’da “İstiklal Madalyası’ heykeli vardır.Adana’da Yaşar Kemal’in heykeli vardır,kendisi oralıdır,Denizli’de “horoz”heykeli vardır,zira Denizli Horozu meşhurdur, Denizli’nin simgesidir,Edirne’de Fatih Sultan Mehmet Heykeli’vardır,İzmir’de Hasan Tahsin anıtı vardır,olay orada cereyan etmiştir,Menemen’de Kubilay heykeli vardır,olay orada geçmiştir, Tüm Türkiye’de Atatürk heykelleri vardır zira onun zaferleri hatt-ı müdafaada değil Sath-ı müdafaada geçmiştir.

Hal böyle iken yani heykel nerede, hangi simgeler ve kimler için dikilirken Rize Belediye başkanının Rize’de “15 Temmuz Şehitler” heykelini dikmesi düşündürücü değil mi? 15 Temmuz darbe girişiminde Rize’de şehitler varsa “Rize’li demiyorum Rize’de diyorum) ona bir diyeceğim yok ama yine de varsa dahi şehidin heykelinin dikilmesi yerinde olurdu. Peki Rize Belediye başkanı bu işgüzarlığı ne için yaptı dersiniz, onu da söyleyeyim YARANMAK İÇİN.Peki kime,müsaade ederseniz onu da siz bilin.Bugün Atatürk’e hakaret taltif nedenidir de ondan.Ancak sayın belediye başkanının bu yaranmak atılımı “kaş yapayım derken göz çıkarmak” oldu.Nedeni ise birlik-beraberlik sloganlarını “yok hükmüne” indirgedi. Merak ediyorum, siyasi konjoktör gereği “ şimdi birlik olma,beraber olma,tek yumruk olma” zamanıdır diyen sayın Cumhurbaşkanımızdan bu olaya karşı ne gibi bir tavır takınılacaktır.”Birlik olalım,diri olalım,beraber olalım” söylemleri ne kadar samimidir ne kadar takiyyedir.Göreceğiz.