Birliklerle İstişare Toplantısı Yapıldı

Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Fahri TETİK, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen, Ziraat Odası Başkanı Hakkı FİDAN, Ormancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı İdris ŞENEL, Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Muzaffer BİLİCİ, Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail ÜNALAN, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mustafa GÜLKAYA, Göynük Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ali ORAL, Süt Üreticiler Birliği Başkanı Çetin ARIN, Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Başkanı Bahadır ÖZTÜRK, Fidan Üreticiler Birliği Başkanı Lütfi ESEN, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Zerrin YAVUZ, Bolu Ovası Sulama Kooperatifi Birliği Başkanı Sabahattin ALTUNEL, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kemal UÇAR, İl Müdürlüğü Şube Müdür ve personelleri katıldı. Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantının açılış konuşmasını KKÖ Şube Müdürü Hasan ŞEN yaptı. Bakanlığımız her türlü desteklemelerini üretici örgütleri aracılığı ile dağıtmak istediğini, bu nedenle birliklere büyük bir sorumluluk düştüğünü, il müdürlüğü olarak kendileri ile daima irtibat halinde olacaklarını söyledi. İl Müdür Vekili Fahri TETİK yaptığı konuşmada; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının illerde birliklerle, odalarla ve sivil toplum örgütleri ile toplantılar yaparak sorunların tespit edilmesini istediğini; yaşanan bu sorun ve çözüm önerilerinin her ay bakanlığa rapor edileceğini söyledi. Yine 12. Etap Kırsal Kalkınma ve yatırımların Desteklenmesi Projesinin açıklandığını, başvuruların 11 Aralığa kadar devam edeceğini, bunun haricinde Bolu’ya özel projelerin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyleyerek sözü birlik başkanlarına verdi. Birlik Başkanları da tek tek söz alarak yaşadıkları sorunları dile getirip isteklerini söylediler. Toplantı il Müdürlüğünün verdiği yemek ile sona erdi.
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Birliklerle İstişare Toplantısı Yapıldı
Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Bolu İli Tarımsal Amaçlı Birliklerle Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri konulu toplantı yapıldı.
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