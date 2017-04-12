Boccede şampiyonlar belli oldu

Okullar arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Haber: Gökhan Aksoy

2016- 2017 Öğretim Yılı Sporları faaliyet takviminde yer alan okullar arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce İl Birinciliği Müsabakaları önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda yapıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini GSHİM Spor Şube Müdürü Ramazan Demir takdim etti. Katılım sağlayan tüm sporcuları, öğretmenleri ve antrenörleri kutladı.

Müsabakalar sonunda birincilik elde eden takımlar şu şekilde oluştu;

Genç Kızlar Kategorisinde; Altındağ Kız İmam Hatip Lisesi

Genç Erkekler; Spor lisesi

Yıldız Kızlar; Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu

Yıldız erkekler; Sakarya Ortaokulu

Küçük Kızlar ; Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu

Küçük Erkekler; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu