Boccede şampiyonlar belli oldu

Haber: Gökhan Aksoy
2016- 2017 Öğretim Yılı Sporları faaliyet takviminde yer alan okullar arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce İl Birinciliği Müsabakaları önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda yapıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini GSHİM Spor Şube Müdürü Ramazan Demir takdim etti. Katılım sağlayan tüm sporcuları, öğretmenleri ve antrenörleri kutladı.
Müsabakalar sonunda birincilik elde eden takımlar şu şekilde oluştu;
Genç Kızlar Kategorisinde; Altındağ Kız İmam Hatip Lisesi
Genç Erkekler; Spor lisesi
Yıldız Kızlar; Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu
Yıldız erkekler; Sakarya Ortaokulu
Küçük Kızlar ; Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu
Küçük Erkekler; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu