  • BIST 91.248
  • Altın 150,696
  • Dolar 3,6771
  • Euro 3,8975
  • Bolu 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C

Boccede şampiyonlar belli oldu

»
Boccede şampiyonlar belli oldu
Okullar arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Haber: Gökhan Aksoy

2016- 2017 Öğretim Yılı Sporları faaliyet takviminde yer alan okullar arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce İl Birinciliği Müsabakaları önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda yapıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini GSHİM Spor Şube Müdürü Ramazan Demir takdim etti. Katılım sağlayan tüm sporcuları, öğretmenleri ve antrenörleri kutladı.

Müsabakalar sonunda birincilik elde eden takımlar şu şekilde oluştu;

Genç Kızlar Kategorisinde; Altındağ Kız İmam Hatip Lisesi

Genç Erkekler; Spor lisesi

Yıldız Kızlar;  Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu

Yıldız erkekler; Sakarya Ortaokulu

Küçük Kızlar ; Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu

Küçük Erkekler; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Satranç turnuvaları tamamlandı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:59
  • Oryantiringcilerimiz Gölköy’de yarıştı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:57
  • Evcil Ertem’i ziyaret etti12 Nisan 2017 Çarşamba 11:54
  • Ertem polisleri unutmadı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:49
  • Boccede şampiyonlar belli oldu12 Nisan 2017 Çarşamba 11:38
  • AK Parti’den Ertem’e ziyaret12 Nisan 2017 Çarşamba 11:33
  • TFF 1. Lig'de büyük heyecan11 Nisan 2017 Salı 14:11
  • Sıla ve Mert derece yaptı11 Nisan 2017 Salı 14:02
  • Finalin adı belli oldu: AİBÜ – İBBDH11 Nisan 2017 Salı 13:34
  • Sporcularımızdan büyük başarı11 Nisan 2017 Salı 13:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim