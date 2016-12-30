BOLHAYKO’DAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Bolu Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanları için çalışmalar yapan Bolu Belediyesi’ne teşekkür ederek, kış günlerinde sokakta kalan hayvanların unutulmaması gerektiğini söyledi.Bağlantı

Bolu Hayvanları Koruma Derneği, “soğukların şiddetli yaşandığı bu günlerde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a, Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan’a ve Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne mahallelere yerleştirilen kedi evleri ve günlük olarak dağıtılan kedi köpek maması ve kuş yemlerinden dolayı Bolu Hayvanları Koruma Derneği olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BOLHAYKO hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz hayvanseverlere düşen görev, belediyemizin sokak hayvanları için yapmış olduğu bu güzel hizmetlere sahip çıkmak. Bir insan olarak bir hayvansever olarak bu soğuk günlerde sokaktaki can’larımızı yalnız bırakmamak.

Pazar günü Bolu’da hava -19 derece olarak hissedileceği tahmin ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinde çok değerli Bolu halkından sokaktaki can’lar için biraz daha duyarlılık biraz daha merhamet diliyoruz. Apartmanlarımızın, evlerimizin kapılarını açalım. Belediyemizin yapmış olduğu kulübeleri koruyalım, kapımızın önüne onlar için yemek bırakalım.“ Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar açlığından öldü demesinler” demiş Hz. Osman. Bizler merhametin, sevginin ön planda olduğu bir dinden ve kültürden geliyoruz. Sokakta yaşayan bu can’lar biz insanoğluna emanet yaratılmıştır.

Bu vesile ile soğukların en şiddetli yaşandığı bu günlerde Bolu da yaşayan her bireyi bu can’lara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Soğuklarda onları unutmayalım…