BOLOFF ve Tabiatın Kalbi takdir topladı

İlimiz genelinde doğa ile içe faaliyet gösteren dernek ve kulüpler yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaya devam ediyor. BOLOFF ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği üyeleri yaban hayvanlarını yemledi.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) üyeleri aileleriyle birlikte At Yaylasında, Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Üyeleri ise Yukarı Soku Yaylası Şifalısu mevkiine yaban hayvanlarını yemlediler. Tabiata ve doğal yaşama katkı sağlayan dernekler vatandaşın takdirini kazandılar.

BOLOFF, AT YAYLASINDA

Bolu’da sert geçen kış aylarında yaban hayvanlarının beslenebilmesi için Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü üyeleri ve aileleri doğaya yem bıraktı. Bolu’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası’ndaki Yılkı atlarının ve doğada bulunan diğer hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için gelen BOLOFF üyeleri aynı zamanda kar üstünde piknik yaparak güzel dakikalar geçirdiler. Çocuklarının da doğayla iç içe olmasını istediklerini belirten Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, “Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü olarak ailelerimizle birlikte hem hafta sonunu güzel geçirelim hem de buradaki Yılkı atları ve diğer hayvanları yemlemek için geldik” dedi.

TABİATIN KALBİ ŞİFALISU’DA

Öte yandan hafta sonu Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği 2016 yılının son yürüyüşünü 30 doğa ve yürüyüş severle Aladağlar'daki Yukarı Soku Yaylası Şifalısu mevkiine düzenledi. Dernek tarafından düzenlene karda yürüyüş sırasında dernek üyeleri ve Kerim Namdar tarafından getirilen 6'şar kiloluk üç torba yem yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına döküldü.