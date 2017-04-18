Bolu 41. Turizm Haftası etkinlikleri başladı

15-22 Nisan Turizm Haftası kutlamaları Demokrasi Meydanı’ndan Anıt Park’a kortej yürüyüşünün gerçekleştirilmesi ile başladı.

HABER: Uğur BALABAN

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri Bolu Demokrasi Meydan’ından Anıt Park’a belediye bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Gerçekleştirilen yürüyüşe Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Belediye Meclisi Üyesi Ercan Üsküp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan’ın yanısıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kortej sonrası Anıt Park’ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden açılış programı Atatürk Anıtı’na İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan’ın çelenk sunması ile sona erdi.

Bu yıl 41.si kutlanan Turizm Haftası, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılan sergi açılışı ve Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül töreni yapılması ile devam etti. Kutlamaların doğa yürüyüşü, çevre temizliği, seminer, tanıtım turları, konferans, tiyatro ve birçok etkinlik ile süreceği belirtiliyor.

41. Turizm Haftası ayrıntılı etkinlik programı ise şu şekilde:

19 Nisan 2017 Çarşamba

Saat 10:00 Doğa Yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği

Yer: Abant Kavşağı- Bolu Kent Ormanı

20 Nisan 2017 Perşembe

Saat 13:00-17:00 Elginkan Vakfı’ndan turizm sektörü personeline yönelik “Kurum Kültürü'' konulu sertifikalı seminer

21 Nisan 2017 Cuma: Mudurnu'da Kültür Turu.

Saat:14.30 AİBÜ Bolu MYO'da Sağlık Turizmi konulu konferans (Prof. Dr Hasan Biri-Koru Hastanesi ve Koru Pelit Otel İşlt.)

Yer: AİBÜ Bolu MYO Şehir Kampüsü Toplantı Salonu

22 Nisan 2017 Cumartesi

Saat:20:00 İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Profesyonel adlı tiyatro oyunu

Yer AİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salon

23 Nisan 2017 Pazar

Saat: 15:00 Bolu Belediye Başkanlığı'nın “ Bolu '' konulu çocuk şarkıları beste yarışması

“Hayalimdeki Bolu” resim yarışması ödül töreni

Yer: AİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salon

29-29-30 Nisan 2017

Bolu Belediye Başkanlığı 3. Uluslararası Bolu Mutfak Günleri ''

Yer: Bolu Kent Meydanı