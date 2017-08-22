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Bolu Amatör ilk toplantısını gerçekleştirdi

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Bolu Amatör ilk toplantısını gerçekleştirdi
olu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni sezon öncesi ilk toplantısını Karaçayır Spor Tesislerinde bulunan Amatör evinde gerçekleştirdi.

Haber: Uğur BALABAN

Toplantıya kulüp başkan ve yöneticileri ile ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, TFF Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin.,TFFHGD Bolu Şube Başkanı Ramazan Musluk katıldılar.

“ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAK”

Toplantı da konuşma yapan ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen; “2017-2018 futbol sezonu bütün kulüplerimize inşallah hayırlı olur. Önemli olan ülke ve il sporuna katkı sağlayarak gençlerimizin önünü açmak” dedi.

LİGLERİN BAŞLAMA TARİHİ DEĞİŞTİ

Konuşmaların ardından TFF Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin, yeni sezonda belirlenen esasları açıkladı. Metin, TFF tarafından bu yıl liglerin tarihinin değiştiğini söyledi.  Yapılan değişikliklere göre U-14 ligi eylül ayının sonunda U-16 ligi ekim ayının başında başlayacak. U-15 ve U-17 ligi ise Mart ayında başlayacak.

LİGLERE KATILIM BEDELLERİ DE AÇIKLANDI

Açıklanan esaslara göre liglere katılım bedelleri açıklandı.

İşte liglere katılım bedelleri

HESAP NUMARALARI

TFF HESABI : (GARANTİ BANKASI) HESAP NO: 186 - 6297758

ASKF HESABI : (HALK BANKASI) HESAP NO: 16000047

KATILIM BEDELLERİ

YEREL AMATÖR LİG TAKIMLARI : 200 TL TFF HESABINA - 200 TL ASKF HESABINA

BAL LİGİ TAKIMLARI : 1000 TL TFF HESABINA - 250 TL ASKF HESABINA

GELİŞİM LİGLERİNE KATILAN PROFESYONEL TAKIMLAR : 200 TL TFF'YE - 250 TL ASKF'YE

 Esasların açıklanmasının ardından kulüp yöneticileri arasında fikir alış verişi yapılarak toplantı son buldu. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ikinci toplantısını 11 Eylül 2017 tarihinde saat 19:00’daa gerçekleştirecek.

 

 

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