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Bolu B Takımı 11. oldu

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Bolu B Takımı 11. oldu
10 il’den 12 takımının katılımıyla düzenlenen U-11 Yaz Futbol Turnuvası’nda İstanbul Jenerik Spor şampiyon oldu. Bolu B takımı ise 11.oldu.

Haber: Gökhan AKSOY

Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Emre Çolakçavdar  ve Edirne Birlik hocası Serkan Üküncüler’in işbirliğinde Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi futbol sahasında gerçekleştirilen turnuvada dün final heyecanları yaşandı.

Sabah 09.30’da 1 no’u sahada oynanan maçta Bolu B Takımı, Edirne Birlik’i 4-0 yenerken,  aynı saatte 2 no’lu sahada oynanan maçta Balıkesir Susurluk Gençlerbirliği, Çanakkale 17 FK Spor’u 2-0’lık skorla geçti.

Bu skorlardan sonra Edirne Birlik 12’nci, Bolu B 11’inci, Çanakkale 17 FK Spor 10’uncu ve Balıkesir Susurluk Gençlerbirliği 9’uncu oldu.

Sat 10.15’te 1 no’lu sahada başlayan maçta Edirne Mehmet Ruşen, Bursa Karacabey Birlik Spor 2-1 yenmeyi başardı. Aynı saatte 2 no’lu sahada ise Kocaeli Gölcük Karadeniz, Hayrabolu Belediye Spor’u 1-0 yendi.

Bu skorlardan sonra da Bursa Karacabey Birlik Spor 8’inci, Edirne Mehmet Ruşen 7’nci, Hayrabolu Belediye Spor 6’ncı ve Kocaeli Gölcük Karadeniz de 5’inciliği elde etti.

Turnuvada 1 no’lu sahada saat 11.00’de başlayan karşılaşmada Tekirdağ Trakya Atletik Spor, Yalova Gücü Spor’u 4-1 yendi. Bu sonuçla Tekirdağ takımı turnuvanın üçüncüsü, Yalova ekibi de dördüncüsü oldu.

U-11 Yaz Futbol Turnuvası’nın finali 2 No’lu sahada aynı saatte başladı. Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya’nın yönettiği maçta İstanbul Jenerik Spor, :ilk yarısı 1-1 biten maçta Bolu A takımını 5-2 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçı sonrası takımlara kupaları verilirken, turnuvaya destek veren iş adamları, kurum ve kuruluşlara plaket verilirken,  M Rabia Erkurt da unutulmadı ve kendisine de şilt verildi.

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