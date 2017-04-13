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Bolu Belediyesi gazetecilere bisiklet hediye etti

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Bolu Belediyesi gazetecilere bisiklet hediye etti
Bolu'da görev yapan gazetecilere Bolu Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.

HABER: ERDAL TANRIVERDİ

Bolu Belediyesi, ilde görev yapan gazetecilere Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törenle bisiklet hediye etti. Haber ajansları, yerel gazeteler ve televizyonlara 1'er adet bisikletlerin hediye edildiği törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gelişmiş ülkelerde bisikletli hayat çok yaygın olduğunu ve ülkemizde ise buna doğru yavaş yavaş insanların ısındırılmaya çalışıldığını belirterek,  "Bolu'da da bisikletli yaşamı hayata geçirmeye çalışıyoruz.  Farkındalığı hissettirmek istiyoruz. Bu konuda 30 kilometrelik bir yol ağının planlamasını yaptık. Ve yavaş yavaş bu yıl içerisinde bunu şekillendireceğiz. Atatürk Orman Parkı'nda ki bisikletlerimizle insanlar istedikleri gibi hareket edebilecekler. Şehir merkezinde de artık bisiklet park yerlerimiz oluşmaya başladı. Bizim gönlümüzden geçen bisikletin güncel yaşamımıza girmesi. Bunu sağlamak için de bir farklılık oluşturmak ve bunu çok iyi duyurabilmek için basın mensuplarımıza bisiklet dağıtıyoruz. Çünkü bunu duyuracak olan, yaşayacak ve yaşatmaya  vesile olacak onlar. Onlar vasıtasıyla Bolu insanının da yavaş yavaş bisiklete duyarlılığı artsın istiyoruz. Bisiklete duyarlılığımız artarsa sağlıklı olacağız. Hava kirliliğinden kurtulacağız ve ilimizi kurtaracağız. Ve sağlık giderlerimizi minimize edeceğiz. Bizim amacımız da sağlıklı bir neslin geleceğe doğru umutla bakmasını sağlamak" dedi. 

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