  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Bolu -6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -13 °C

Bolu Belediyespor süper başladı

»
Bolu Belediyespor süper başladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 2. etabı, 3 maçla başladı. İlk gün maçlarında temsilcimiz Bolu Belediyespor Amasya ekibini 2-1 le geçti.

Haber: Barış Güzeltürk

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Bolu Belediyespor, Özkar İnşaat Amasya Gençlik'i 2-1, Nizip Belediyespor ise Gaziantep Gençlik'i 7-4 yendi. Akdora Gençlik ile Boybeyispor ise 5-5 berabere kaldı.

Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk etabını Gaziantep'te yaptıklarını hatırlatarak, 'Toplam 10 takım ve 120 sporcu var. Şampiyon takım, 2018'de Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılacak.' dedi.

Salih Kanık, 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda milli takımın birinci olduğunu anımsatarak, 'Uluslararası arenada hem kadın hem de erkeklerde başarılı sonuçlar alıyoruz.' diye konuştu.

Antalya Hokey İl Temsilcisi Hasan Dişlikaya ise Türkiye'nin hokeyde yeni olmasına rağmen kısa sürede hem kadınlarda hem de erkeklerde Avrupa'nın en iyi ekipleri arasında yer aldığını kaydetti.

İlk gün karşılaşmalarının devam edeceği organizasyon, 5 Şubat Pazar günü sona erecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin’de Bolu Maçı Öncesi Şok !02 Şubat 2017 Perşembe 13:35
  • Mersin'de son aday Cüneyt Karakuş02 Şubat 2017 Perşembe 13:34
  • Boluspor'u geri çevirdi02 Şubat 2017 Perşembe 13:32
  • Çetiner Hoca Üzdü02 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Badminton’da büyük başarı02 Şubat 2017 Perşembe 13:26
  • Kimler geldi kimler geçti?01 Şubat 2017 Çarşamba 11:49
  • Liglere 11 Şubat'a kadar ara01 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Akabueze’den resmi imza01 Şubat 2017 Çarşamba 11:41
  • Cumali Gaziantep'e gitti01 Şubat 2017 Çarşamba 11:18
  • Sporcularımız Sakarya'da ter döktü01 Şubat 2017 Çarşamba 11:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim