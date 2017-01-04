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Bolu Bilim-Sanat Merkezi Öğrencilerinden Rektör Coşkun’a Ziyaret…

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Bolu Bilim-Sanat Merkezi Öğrencilerinden Rektör Coşkun’a Ziyaret…
Özel yetenekli öğrencilerin okul eğitimleri dışındaki zamanlarda destekleyici eğitim aldıkları Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri, Merkez Müdürü Ferdi Kılıç, Müdür Yardımcısı Ebru Coşkun ve öğretmenleri Öznur Sak ve Sevinç Demir Tümen ile birlikt

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren merkez hakkında bilgi veren Ferdi Kılıç, yaşıtlarından daha ileri düzeyde aktiviteler yapabilen bu öğrencilerin eğitiminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (AİBÜ) iş birliği ve desteği konusunda Rektör Coşkun’la görüş alışverişinde bulundu.

Geçen yıl kurulan merkezde halen 50 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı testler ve uygulamalar sonucunda seçilen bu öğrencilerin bazısının resim ve müzik gibi sanatsal alanlarda, bazısının ise genel yetenek alanında üstün özellikler gösterdiğini söyledi. Bu öğrencilerin özel bir eğitime ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Kılıç, merkezin hazırladığı projeler ile öğretmen ve velilerin eğitimi konusunda üniversitemizle birlikte çalışarak ülkemize faydalı insanlar yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Üstün ve özel yetenekli çocuklarımızın eğitimi için üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Rektör Coşkun, manevi ve kültürel değerlerimizi içselleştirmiş fikri hür bir nesil yetiştirmek için bu konudaki devlet politikalarımızı daha da geliştirmek zorunda olduğumuzu söyledi. Bunun milli bir mesele olduğunun altını çizen Coşkun, önemli bir coğrafyada yer alan ülkemizin geleceğini iyi yetişmiş nesillerle kurabileceğimizi, bunun içinde üniversite olarak yapılması gerekenleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette, öğrenciler Rektör Coşkun’a çiçek takdim ettiler. Öğrencilerle sohbet eden Coşkun ise onları, çeşitli hediyeler vererek uğurladı.

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