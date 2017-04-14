Bolu Çiftçisine Son 10 Yılda Büyük Destek

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında Bolu da hayvancılıkla uğraşan çiftçilere son 10 yılda büyük destekleme gerçekleştirildi.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu ilindeki çiftçilere yaklaşık 105 milyon TL destekleme ödemesi yapılırken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği çerçevelerde desteklemeler yoğun şekilde devam ediyor.

2017 yılına ait desteklemeler henüz yayınlanmamış olmakla beraber 2016 yılı destekleme çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılına ait birçok kalemde destekleme ödemesi gerçekleştirilirken son olarak 2016 yılı ikinci dönem buzağı desteklemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ödenmeye başladı.

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Taş; “Bakanlığımızca uygulanan hayvancılık desteklemeleri kapsamında ilimizdeki yetiştiricilerimize son 10 yılda yaklaşık 105 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirdik. 2016 yılı destekleme çalışmalarımız devam etmekte olup şu ana kadar yaklaşık 16 milyon TL destekleme ödemesi işlemleri yapıldı. İlimizdeki çiftçilerimizin uygulanan hayvancılık desteklemelerinden eksiksiz faydalanması için yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca 2016 yılında buzağısı doğup destekleme başvurularını kaçırmış yetiştiricilerimiz için 3. dönem başvuruları başlamıştır. İlk iki dönem başvuruyu kaçıranlar için son başvuru 01 Haziran 2017 tarihidir. İlk iki dönemden birinde başvuru yapanların tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.” ifadelerinde bulundu.