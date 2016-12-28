  • BIST 77.548
  • Altın 129,852
  • Dolar 3,5433
  • Euro 3,6811
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı

»
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı
Bolu Dağı’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti.

HABER: Erdal Tanrıverdi

Bolu Dağı’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu mevkilerinde etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Perşembe ve Cuma günleri de devam edeceğini belirtti. Karayolları ekipleri trafikte herhangi bir aksamaya neden olmaması için yollarda tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sürücüler yol üzerinde ışıklı levhalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, yetkililer sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartalkaya yılbaşına hazır28 Aralık 2016 Çarşamba 13:45
  • Yılbaşı Hristiyan Kültürüne Dayanan bir anlayışdır28 Aralık 2016 Çarşamba 12:57
  • BOLU HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN HALEP’E DESTEK28 Aralık 2016 Çarşamba 12:53
  • BOLU KIRMIZI ALARMA GEÇTİ!28 Aralık 2016 Çarşamba 12:20
  • BOLU HALK KÜLTÜRÜ 128 Aralık 2016 Çarşamba 12:17
  • Bekçi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:13
  • Başkanlardan güzel bir imza28 Aralık 2016 Çarşamba 12:08
  • ŞAH DAMARINA STENT OPERASYONU28 Aralık 2016 Çarşamba 11:48
  • Özcan; “Bolu adına üzülüyorum”28 Aralık 2016 Çarşamba 11:30
  • Hindi, kaz, tavuk ne varsa çaldılar28 Aralık 2016 Çarşamba 11:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim