  • BIST 77.655
  • Altın 130,295
  • Dolar 3,5350
  • Euro 3,6933
  • Bolu -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C

Bolu Dağın'da terörist avı

»
Bolu Dağın'da terörist avı
Dün akşam geç saatlerde bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünün HİGHWAY Tesislerinde mola verdiği sırada Jandarma ekipleri terörist olduğu iddia edilen bir kadın şahsı apar topar gözaltına aldı.

Haber: Uğur BALABAN

Dün akşam saat 10.15 sularında Highway Alış veriş merkezin de bulunan yolcu otobüsü konaklama bölümünde otobüsle yolculuk yapan bir kadın teröristin otobüsün mola verdiği esnada jandarma tarafından yakalandığı ve yakalanan teröristin canlı bomba olduğu iddia edildi. Resmi olmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kamil Koç Firmasına ait olan yolcu otobüsündeki vatandaşlar, kadın yolcudan şüphelenerek 156 Jandarma İmdat telefonuna ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma asayiş timleri yolcu otobüsünün HİGHWAY’de mola verdiği sırada şahsı kontrollü şekilde gözaltına aldı.   

CANLI BOMBA İDDİASI

Görgü şahitleri arasında, şüphe ve ihbar üzerine yakalanan kadının canlı bomba olduğu iddia edilirken Jandarma ve valilikten konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İsmi açıklanmayan kadın terörist Bolu Jandarma Komutanlığına götürüldüğü ve şahısla ilgili incelemelerin gizli bir şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili ayrıntıları takip ediyoruz.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-İş, Bolu’dan ses verdi29 Aralık 2016 Perşembe 05:44
  • Takvimli uyarı28 Aralık 2016 Çarşamba 22:25
  • Güvenir tekrar gözaltında!28 Aralık 2016 Çarşamba 22:09
  • Yolları ayrılan oyuncular belli28 Aralık 2016 Çarşamba 21:59
  • Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 19:29
  • Kar sert geliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 19:24
  • Eleman İlanı28 Aralık 2016 Çarşamba 19:10
  • "MEHMET AKİF ERSOY OKUMALARI" PROJESİ FİNALİ YAPILDI28 Aralık 2016 Çarşamba 15:54
  • Evcil’den çok önemli uyarı “İHBAR” edin28 Aralık 2016 Çarşamba 15:49
  • Avukatların durumu ne oldu?28 Aralık 2016 Çarşamba 14:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim