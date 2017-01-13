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Bolu engellilere ne kadar yardım yapıldı?

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Bolu engellilere ne kadar yardım yapıldı?
Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 2016 faaliyet raporunda en çok yardım engelli vatandaşlara, engelli yakınlarına ve yaşlı vatandaşlara yapıldı. Yapılan toplam yardımın ise 5 milyon 292 bin 95 TL olduğu öğrenildi.

 Haber: Erol Değirmenci

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 2016 yılında çıkardığı faaliyet raporunda yer alan verilere göre en çok engelli vatandaşlara, aile yakınlarına ve yaşlılara yapıldı. Bu yardımlardan toplam 1735 kişi yararlanırken, yapılan toplam yardımın 5 milyon 292 bin 95 TL oldu.

Bu yardımların içinden 55 engelli aile yakını yararlandı. Engelli aile yakınlarına ise yapılan toplam yardım ise 152 bin 73 TL oldu.

Yapılan 5 milyon 292 bin 95 TL yardımdan en çok pay ayrılan engelli aylığı oldu. Aynı zaman da 2016 yılında en çok nakdi yardım yapılan engelli aylıklarına 3 milyon 10 bin 60 TL ayrıldı. Bu yardımlardan ise 738 kişi yararlandı.

Yapılan bütün yardımlarda ikinci sırayı alan yaşlı aylıklarına ise 2 milyon 129 bin 962 TL ödeme yapıldı. Bu ödemelerden toplam 942 kişi yararlandı.

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