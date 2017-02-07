Bolu Final'den Ağrı'ya yardım köprüsü

Bolu Final Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin kendi aralarında topladıkları 32 koli kırtasiye ve giyecek Ağrı'da ki minik öğrencilerin ellerine ulaştı.

Fotoğraflar için tıklayınız...

Haber: Erol Değirmenci

Bolu Final Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri kendi aralarında topladıkları yardımlar ile Ağrı'da ki minik öğrencilerin yüzlerini güldürmeyi başardı. Öğretmen ve öğrenciler 32 koli kırtasiye ve giyecek topladıkları yardım ile Ağrı'da köy okullarında ihtiyacı olan öğrencilerin ellerine ulaştı. Öğrenciler hediyeleri aldıktan sonra Bolu Final Lisesi'ne teşekkür ederek fotoğraflarını yolladılar. Bolu Final Lisesi ise konu hakkında bir açıklamada bulunarak "Kendi kendimize, sadece iyi niyet ile neler yapabiliriz diye çıktık biz bu yola Bolu Final Lisesi olarak. Ve yardıma ihtiyaç duyan bir okulumuzu bulduk. Her bir koliye tebessüm koyduk. Biraz umut… Bir kalem ekledik, bir silgi, bir çanta… Bir gömlek… Sıcacık gülümsemelerini görebilmek adına gönderdiklerimizin karşılığı bugün ulaştı bizlere; bu fotoğraflar. Sizleri sevgiyle kucaklıyoruz güzel ülkemin minik yürekleri" ifadelerini kullandı.