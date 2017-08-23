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Bolu-Gazişehir Bein Max 2'de

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Bolu-Gazişehir Bein Max 2'de
TFF 1.Ligde 3.hafta maçlarının naklen yayın akışı belli oldu. Boluspor-Gazişehir Gaziantep FK maçı Bein Max 2'den naklen yayınlanacak.

Haber: Semih Baykal

TFF 1. Ligin 3. Haftasında evinde Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Boluspor’un maçını naklen yayınlayacak kanal belli oldu. Pazar günü saat 19:45’de başlayacak olan karşılaşma Bein Max 2'den naklen yayınlanacak.

TFF 1.Ligde 3.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:

25 Ağustos Cuma

19.45: Samsunspor-A.Demirspor (Bein Max 1)

21.45: Balıkesirspor Baltok-Altınorduspor (Bein Max 1)

26 Ağustos Cumartesi

19.45:Ç.Rizespor-BB Erzurumspor (Bein Max 1)

20.00: Eskişehirspor-Denizlispor (Bein Max 2)

21.45: Gaziantepspor-Manisaspor (Bein Max 1)

27 Ağustos Pazar

19.45: İstanbulspor-Giresunspor (Bein Max 1)

19.45: Boluspor-Gazişehir FK (Bein Max 2)

21.45: Elazığspor-MKE Ankaragücü (Bein Max 1)

21.45: Adanaspor-Ümraniyespor (Bein Max 2)

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