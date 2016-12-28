BOLU HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN HALEP’E DESTEK

Bolu Halk Eğitim Merkezi, Türk Kızılay’ının “Görmezden Gelmeyin” sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için bağışta bulundular.

Bolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bayır ile Okul Aile Birliği Başkanı Nazire Göktaş ve Naile Can tarafından Müdürlük öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından sosyal duyarlılık anlamında ülkemiz sınırlarının yanı başında olan insanlık dramını bir nebzede olsa azaltmak adına Türk Kızılayı’nın tüm yurt genelinde “GörmezdenGelmeyin” sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olması amacıyla Halep için yapılan kampanya destek olmak için bağışta bulundular. Yapılan bağışlar Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanına teslim edildi.

Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Dr. Abdullah Danışman bu duyarlı davranışlarından dolayı Bolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bayır, Göktaş ve Can’a teşekkür etti. Bu nispette yaptıkları yardımın toplumsal duyarlılığın artması noktasında kendilerini ayrıca memnun ettiğini dile getirdi. Halep’te yaşananların içler acısı olduğunu ifade eden Dr. Abdullah Danışman, acıyı hafifletmek konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirterek Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak “Halep’lileri Görmezden Gelmeyin” kampanyasına hayırsever halkımızdan destek istedi ve bu kapsamda 2868'e Halep yazıp SMS göndermeye, Ziraat Bankası Kızılay hesaplarından veya Türk Kızılayı Bolu Şubemize makbuz karşılığında bağış yapmaya davet etti.