BOLU HALK KÜLTÜRÜ 1

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Bilgi çağı dediğimiz günümüzde hiçbir şey dünyanın hiçbir yerinde ilk günkü gibi değil. İnsan yaşamını kolaylaştırın her şeyde, el emeği yerini makineye bıraktı. Yeni yetişen kuşağın bir bölümü, yeme içmeden giyim kuşama, hazır alıyor. Hani toplumlar çok hızlı biçimde kendini yeniledikçe, bir de bir deyim yaratmış. Eski rağbet olsa bit pazarına nur yağar demişler. Gel zaman git zaman geçmişi merak eden zamane insanı merakını gidermek için sandık sepet karıştırmaya, oyası, boyası, bıçkısı, nakısı, dikişi dokunuşu elemeği ürünleri saklandığı yerlerden çıkarıp modernize edip yöresel kültürü geliştirerek bit pazarına nur yağdırma çabasıyla yörelerde ev ev dolaşıp sandıkları açtırıyorlar. Bu amaçla Abant İzzet Baysal Meslek Yüksek okulunda BAMER, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, Bolu AİBÜ Meslek Yüksek Okulu ortaklaşa Bolu’da dokuma kültürü konusunda yapılan söyleşideydik. İstanbul Ticaret Üniversitesinden Prof. Dr. Habip Dayıoğlu, öğretim görevlisi Haluk Duga asistan ve öğrenciler. Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hasan Lök ve öğretim görevlileri ve öğrenciler. Yöresel kumaşlar olarak Mengen ilçemiz seçilmişti. Yöre dokumaları, oya ve nakışlar. Nakışların modernize edilmesi konusunda açıklamalar. Üretime katkı ve pazarlamanın önemi anlatıldı. Ardından defile. Renk renk, desen desen, ilmik ilmik, işlenmiş motiflerle bezenmiş giysilerle profesyonelce bir tanıtım. Her elbisenin kol ağzında, göğüste ve etekte ayrı bir motif. Mahalle kına gecelerinden podyuma taşınmıştı güzellikler. Gündüz tarladaki toprak bulaşığı ellerdeki kınalı parmakların marifetleriydi bu güzellikler. Ellerine, gözlerine düşüncelerine soğuk. Sabır ve emek sahiplerine teşekkürler.