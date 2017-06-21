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Bolu halkı kendi binasını kendisi belirleyecek

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Bolu halkı kendi binasını kendisi belirleyecek
İlimiz Kent Meydanında yıkılan eski Kardelen Sineması binasının yerine, İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan binanın dış cephe tasarımı, Bolu halkının katılımıyla gerçekleşecek olan anket ile belirlenecek. Bu çalışma ile Kent Meydanının da simgesi h

Haber: Ceylan BEYKOZ

İlimizin yerel mimarisi açısından da önemli bir yapıt olacağı değerlendirilen bu bina için üç farklı dış cephe tasarımı yapıldı.   

Bolu halkı üç farklı dış cephe tasarımından hangisinin Kent meydanına yapılmasını istiyor ise Bolu Valiliğinin  www.bolu.gov.tr internet adresine girerek ana sayfada yer alan “ KENT MEYDANINDA YAPILACAK OLAN BİNA ANKETİ” başlıklı bölümde beğendiği binaya oy verebilecek.

20 Haziran 2017 Salı günü başlayacak oylama işlemi 07 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek. Anket sonrası en çok oyu alan bina, Bolu Kent Meydanı’na yapılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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