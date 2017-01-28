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Bolu ilgi odağı oldu

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Bolu ilgi odağı oldu
21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Bolu Belediyesi tarafından açılan stant, fuarı ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.

HABER: Uğur Balaban

26-29 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, birbirinden farklı konuklara ve kültürlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 21.’si düzenlenen uluslararası fuarda Bolu Belediyesi tarafından açılan stant da katılımcılardan büyük ilgi görüyor. İlk günü oldukça yoğun geçen fuarın açılışında Bolu Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi ve Bolu Belediye Bandosu tarafından verilen konser fuara katılanlardan büyük alkış aldı.

Bolu Belediyesi tarafından açılan Bolu standını ziyaret edenlerin arasında bulunan ve halk oyunları ekibinin gösterisini oldukça beğenen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve Bolu Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu Belediyesi tarafından açılan stant fuarın son günü olan 29 Ocak Pazar gününe kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

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