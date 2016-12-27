BOLU KADIN GİRİŞİMCİLERİ

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Elinin hamuruyla erkek işine karışma sözü belki de, zeka kıvraklığı, nezaketi, sevecenliği ve inandığı işi üstesinden geleceği düşüncesiyle ikinci sıraya düşme korkusundan söylenmiştir.

Saçı uzun aklı kısa yakıştırması kadının iş hayatına girmesini engellemek, eve hapsetmek arzusundan olabilir.

Oysa, kadınlarımız en değerli vazgeçilmezlerimiz. Onlar anadır, yardır, yarandır, hayatın belli bir döneminde yaşamı paylaştığımız yol arkadaşımız canımız cananımızdır.

Son dönemlerde eğitim öğretimdeki başarıları ve iş hayatıyla toplumsa yaşamda da önemli rollerinin olduğuna ait önemli işaretler vardır.

Bundan böyle kadın girişimciler adıyla, iş hayatında çeşitli alanlarda isimlerinden bahsedilmektedir.

İşte son gelişmeler. Bolu Ticaret Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulunun Bolu Kadın Girişimcisini Arıyor Yarışmasının ödül törenindeydim.

Tarih: 22 Aralık 2016. Yer: Ticaret ve Sanayi Odası.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sn.Orkide İka Bolu'da kadın girişimciliğinin önemi ve faaliyetlerinden bahsetti. Yapılan yarışmanın önemine değindi.

Yarışmanın birincisi Sn.Nigar Kabadayı. Konu: Doğal Katkısız Süt ve Süt Ürünleri Üretimi.

En orijinal proje alanında Sn.Aybegüm Numanoğlu.

Proje: Ayakkabı, Çanta ve Ahşap Tarzda Kutu Üretim Endüstriyel Tasarım ve Pazarlama.

En Yetenekli Girişimci Sn.Hanife Bulut.

Proje: Hediyelik El İşi Ürünler.

En Cesaretli Girişimci Sn.Huriye Özel.

Proje: Organik Mantar Üretimi

Kadınlarımızı kendi yetenekleri veya ailede öğrendikleri becerileri ya da çeşitli kurumların açtıkları meslek edindirme kurslarında öğrenip ürettiklerini değerlendirmeleri hem aile hem ülke ekonomilerine katkıları olmakla beraber onların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarını sağlayacaklardır.