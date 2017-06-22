Bolu kampı verimli geçecek

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:"Kamp sürecimizi güzel geçirip, Süper Lig hazırlıklarımızı tamamlamak istiyoruz"

Haber: Uğur BALABAN

"Kamp Dönemimizde Yeni Oyuncularımızla Bütünleşeceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, kamp dönemini en verimli şekilde geçireceklerini belirtti.

Ravcı, basına yaptığı açıklamada, takımın 2 Temmuz'da Bolu'da toplanacağını ve kampa gireceğini söyledi.

Kamp dönemini iki etap halinde planladıklarını anlatan Ravcı, şöyle konuştu;

"Bolu'daki hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra 18 Temmuz'da Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarımızı başlatacağız. Kamp dönemimizde takımımızın hem eksiklerini göreceğiz hem de yeni katılan oyuncularımızla bütünleşeceğiz. Kamp sürecimizi güzel geçirip, Süper Lig hazırlıklarımızı tamamlamak istiyoruz."