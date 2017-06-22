Bolu karanfil üretiminde Antalya bölgesine rakip oldu

Türkiye’de güney bölgelerinde yetiştirilerek yurtdışına ihraç edilen rengarenk karanfiller artık Bolu’da da yetiştirilmeye başlandı.

Haber: BMA

Bolu Belediyesi, üreticileri daha fazla kazanç sağlayacakları yeni ürünlere teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, serada kesme çiçek üreticiliğine başladı. Bolu Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğinde gerçekleşen proje kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki fidanlık sahasında, 600 metrekarelik polikarbon serada kesme çiçek karanfil yetiştiriliyor.

Rengarenk açan sprey karanfiller serayı ziyaret edenlere adeta görsel şölen yaşatırken, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’da kesme çiçek serasını ziyaret ederek, Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Prof. Dr. Turan Karadeniz, burada yaptığı açıklamada, 50 ülkede kesme çiçek üretimi yapıldığını belirterek, 8,3 milyar dolar olan çiçek ihracatında Türkiye’nin payının sadece 32 milyon dolar olduğunu kaydetti. Buna karşın Türkiye’nin avantajlı bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Turan Karadeniz, “Çükü Rusya’ya, doğu ülkelerine yakınız. Şuan Türkmenistan, Özbeksitan ve Azerbaycan kesme çiçek ihracatında ciddi anlamda alıcı ülkeler” ifadelerini kullandı.

“70 gün biz Türkiye’de karanfil yetiştiremiyoruz”

“Biz daha yakınız, neden bizden ihraç etmiyor?” diyen Karadeniz, şunları sözleri kaydetti: “Biz kesme çiçek üretimimizi 1940’lı yıllarda Yalova’da başlatmışız, oradan Antalya’ya göndermişiz ve Ege’de yayılmış. Antalya’da yaz ısıları 50 dereceyi buluyor, serada bu sıcaklık 60 dereceyi buluyor, çiçekler her sene sökülüyor. Mayısın 15’inde Antalya’da seralarda çiçekler söküldü yeniden dikildi. Kolombiya 13 bin kilometre uzaktan Rusya’nın çiçeğini temin ediyor. 15 günde deniz yoluyla Amsterdam limanına geliyor ve bu esnada çiçekler soluyor ama Ruslar ‘olsun, yeter ki çiçek gelsin’ diyorlar. Türkiye’de çiçek sektörü Antalya’dan yayıldığı için 70 günlük bir boşluğumuz var. 70 gün biz Türkiye’de karanfil yetiştiremiyoruz.”

“Karadenizli yetiştiriciler Akdeniz’e çiçek satmaya başladı”

2010 yılında Karadeniz bölgesinde bir çalışma başlattıklarını belirten Karadeniz, “Ordu’da 2010 yılında başlattığımız kesme çiçek yetiştiriciliğini yaygınlaştırdık, oradaki üreticiler bugün Mersine, Kayseri’ye kadar çiçek satıyor. Yani Antalya’da çiçek yetişmediği dönemde Karadenizli yetiştiriciler Akdeniz’e çiçek satmaya başladı” diye konuştu. Karadeniz, Türkiye’de yetiştiren çiçeklerden yüzde 59’unu karanfil oluşturduğunu belirterek, karanfilin kolay yetişip kolay satıldığını kaydetti.

“Bolu, 70 günlük çiçek açığını kapatacak potansiyele sahip”

Bolu’da egofit (soğanlı) bitkilerin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Dekan Karadeniz ayrıca, “Bolu, 70 günlük kesme çiçek açığını kapatacak potansiyele sahip. Çünkü iki metropol arasında bulunması da ayrı bir potansiyeli barındırıyor. Ayrıca hava sıcaklığının serin olması dolayısıyla organik karanfiller de yetiştirebiliyoruz” dedi.

“Üreticiler çiçekleri rahatlıkla yurtdışına gönderebilirler”

Prof. Dr. Turan Karadeniz, üreticilere de seslenerek, “Buradan 3-4 sene sürekli ürün elde edebilecek. 16 kişi bir araya geldiğinde üretici birliği kurabiliyor. Burada da mezattı oluşturabilirlerse, ürettiği çiçekleri rahatlıkla yurtdışına gönderebilirler. Kaliteli her çiçeğin alıcısı var; karanfil de bu değerli çiçeklerden birisi. Yeter ki kaliteli üretim yapabilsinler” ifadelerini kullandı.