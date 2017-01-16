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Bolu-Kayseri A2'de

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Bolu-Kayseri A2'de
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın akışı belli oldu. Alınan bilgiye göre Boluspor-Kayserispor maçı A2'den naklen yayınlanacak.

Haber: Uğur BALABAN

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yapılacak maçların naklen programı şöyle:

17 Ocak Salı (Yarın)

12.00 Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor (A Spor)

12.00 Boluspor-Kayserispor (A2)

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (A Spor)

16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (A Spor)

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (A2)

19.45 Elazığspor-Galatasaray (ATV)

18 Ocak Çarşamba

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (A Spor)

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (A Spor)

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (A2)

16.00 Göztepe-Sivasspor (A Spor)

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (A Spor)

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (A2)

19 Ocak Perşembe

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (A Spor)

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (A2)

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (A2)

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (A Spor)

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