Bolu-Kayseri A2'de

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın akışı belli oldu. Alınan bilgiye göre Boluspor-Kayserispor maçı A2'den naklen yayınlanacak.

Haber: Uğur BALABAN Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yapılacak maçların naklen programı şöyle: 17 Ocak Salı (Yarın) 12.00 Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor (A Spor) 12.00 Boluspor-Kayserispor (A2) 14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (A Spor) 16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (A Spor) 17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (A2) 19.45 Elazığspor-Galatasaray (ATV) 18 Ocak Çarşamba 12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (A Spor) 14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (A Spor) 14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (A2) 16.00 Göztepe-Sivasspor (A Spor) 18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (A Spor) 20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (A2) 19 Ocak Perşembe 13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (A Spor) 16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (A2) 18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (A2) 20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (A Spor)