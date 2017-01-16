Bolu-Kayseri A2'de

Haber: Uğur BALABAN
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yapılacak maçların naklen programı şöyle:
17 Ocak Salı (Yarın)
12.00 Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor (A Spor)
12.00 Boluspor-Kayserispor (A2)
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (A Spor)
16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (A Spor)
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (A2)
19.45 Elazığspor-Galatasaray (ATV)
18 Ocak Çarşamba
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (A Spor)
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (A Spor)
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (A2)
16.00 Göztepe-Sivasspor (A Spor)
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (A Spor)
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (A2)
19 Ocak Perşembe
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (A Spor)
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (A2)
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (A2)
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (A Spor)