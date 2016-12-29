Bolu Komando, Suriye’de

Fırat Kalkanı'nın en kritik noktası olan El Bab'danDEAŞ'ın temizlenmesi için TSK destekli ÖSO birlikleri operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor. Önceki gün Bolu’dan bölgeye bir tabur asker sevk edildi.

Haber; Gökhan AKSOY

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türk askerleri ve ÖSO güçlerinin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab kentinde DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyon başarılı şekilde ilerliyor. Sputnik'e konuşan ÖSO'nun Halep Tümeni Komutanı Taha Atraç, yine de birkaç güne kadar El Bab'ı alacaklarını söyledi.Fırat Kalkanı Operasyonunda 3 bin asker görev alırken, El Bab'ın alınması için Türkiye özel kuvvetlerini ve komandolarını da bölgeye sevk ediyor. Önceki günde Bolu 2. Komando Tugayından askerler bölgeye gönderildi. 2012 yılının sonlarına doğru ÖSO, kenti Suriye ordusunun elinden almıştı. DEAŞ ise Kasım 2013'te kenti ÖSO'nun elinden aldı. Halep'e yakın olması ve PYD'nin birleştirmek istediği Afrin ile Kobani arasında bulunması nedeniyle El Bab, Türkiye için kritik bir öneme sahip. Suriye'de Rakka'dan sonra DEAŞ'ın elindeki en büyük yerleşim bölgesi olan El Bab, Türkiye sınırına 35 kilometre mesafede bulunuyor. El Bab'ın alınmasıyla Rakka'nın alınması da kolaylaşacağından DEAŞ, El Bab'ta büyük bir direniş gösteriyor.

El Bab kentinin alınması için son hazırlıklar yapılırken, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 400 kişiden oluşan bir tabu asker bölgeye sevk edildi. El Bab kentine 3 koldan operasyon başlatılması planlanıyor. Kentin kuzeyi, doğusu ve batısından operasyon başlatılacak. Ayrıca güney tarafının da yolları kesilecek. Çünkü kentin güneyine Rakka'dan takviyeler geliyor.