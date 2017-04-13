  • BIST 90.542
  • Altın 151,750
  • Dolar 3,6669
  • Euro 3,8971
  • Bolu 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C

Bolu protestosuna kınama

»
Bolu protestosuna kınama
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Meral Akşener'e Bolu'da "etek" ve "ayakkabı" fırlatarak yapılan protestoyu kınadı. Kader cinsiyet içerikli protesto için ağır eleştirilerde bulundu.

foto-galeri-20170413121958.jpg

Haber; Erdal TANRIVERDİ

KADER açıklamasında, “Toplumsal cinsiyet kalıpları ile büyüyerek; evrensel değerlerden, çocuk, hayvan, LGBTİ, kadın, erkek haklarından ve çevreyi koruma bilincinden bihaber yaşayan bu kişiler, sadece erkek oldukları için kendilerini tüm canlılardan üstün görmektedirler. Dünya onlarındır ve diğer canlıların var oluş nedeni, onların iktidarlarını sürdürmeleri için gereken 'lojistik hizmetin' sağlanmasıdır" denildi.

KADER'den yapılan yazılı açıklamada, "Meral Akşener’e yönelik 'cinsiyetçi saldırı' tüm kadınlara yapılmıştır!" ifadesi yer aldı. Referandum çalışmaları kapsamında Bolu’da konuşma yapmaya giden siyasetçi Meral Akşener’e “cinsiyetçi saldırı" yapıldığı öne sürülerek, "Bu saldırı, Türkiye’de erkek egemen sistemin kadınlara nasıl baktığına dair 'korkunç' örneklerden biridir. Yaklaşık 100 kişilik 'güdümlü' erkek grubu, Meral Akşener’e 'kadın ayakkabısı ve etek' fırlatarak 'sözde' protesto etmiştir. Birbirlerine hakaret etmek istediklerinde sıklıkla rakiplerini 'kadın yerine' koyan cümleler kuran erkekler, siyasetçi bir kadını bile 'kadın yerine' koyarak aşağılamaya çalışmıştır. 'Bir erkeği, kadın yerine koyarak aşağılamak' elbette 'akıl sağlığı( açısından şüphe uyandıran bir durumdur. 'Bir kadını, kadın yerine koyarak aşağılamak' ise bilimsel olarak henüz açıklanamamış bir zeka seviyesinin göstergesi olabilir.

Toplumsal cinsiyet kalıpları ile büyüyerek; evrensel değerlerden, çocuk, hayvan, LGBTİ, kadın, erkek haklarından ve çevreyi koruma bilincinden bihaber yaşayan bu kişiler, sadece erkek oldukları için kendilerini tüm canlılardan üstün görmektedirler. Dünya onlarındır ve diğer canlıların var oluş nedeni, onların iktidarlarını sürdürmeleri için gereken 'lojistik hizmetin' sağlanmasıdır.

Bunlara göre siyaset 'hizmet' değil, 'güç' alanıdır, 'erkek işi'dir ve bu nedenle siyasette de kadın görmeye tahammül edememektedirler. Onlara göre kadın, dört duvar arasında yaşayıp, erkeğin yemeğini yapıp, yaşadığı yeri temizleyip, cinsel ihtiyaçlarını giderdiği, neslini devam ettirecek çocukları büyüten bir metadır" denildi.

"Saldırganlar ve azmettiricilerin" hukuk önünde gereken cezalara çarptırılmasını, ülkenin tamamının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmesini, bunu içselleştirmesini isteyen KADER mücadelelerinin devam edeceğini de kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Demokrat bir yaşam için hayır”13 Nisan 2017 Perşembe 13:49
  • Bolu protestosuna kınama13 Nisan 2017 Perşembe 12:01
  • Küçük Salih ölümden döndü13 Nisan 2017 Perşembe 11:15
  • COP Güneş’e Düzce’de eşlik etti13 Nisan 2017 Perşembe 10:53
  • Gerede Belediye TV yayına başladı13 Nisan 2017 Perşembe 10:48
  • Beklentilere milletimizle cevap vereceğiz13 Nisan 2017 Perşembe 10:40
  • "ÇELE YOLUNU SICAK ASFALTLA KAPLAYACAĞIZ"13 Nisan 2017 Perşembe 10:27
  • Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun: "RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİZİN İÇİNİZDEN ÇIKAN BİR EVLADINIZ"13 Nisan 2017 Perşembe 10:19
  • ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ, EĞLENDİRDİ13 Nisan 2017 Perşembe 10:12
  • Bolu Belediyesi gazetecilere bisiklet hediye etti13 Nisan 2017 Perşembe 10:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim