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Bolu Spor Lisesi farkı seviyor

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Bolu Spor Lisesi farkı seviyor
Okul Sporları 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Hentbol Genç Erkekler Hentbol İl müsabakalarında Bolu Spor Lisesi, Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 32 - 18 yendi.

Haber: Gökhan Aksoy

Okul Sporları 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Hentbol Genç Erkekler Hentbol İl müsabakalarında Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Spor Lisesi mücadelesi yaşandı. Maçın başlarında Bolu Spor Lisesi durumu 5-1 yaptı. İlk yarıda yaptığı baskılardan sonuç bularak farkı iyice açan Bolu Spor Lisesi ilk yarıyı 16-7 önde tamamladı. ikinci yarıda farkı azaltmaya çalışan Bolu Mes. ve Tek. And. Lisesi durumu 12-20 ye getirse de farkın açılmasına engel olamadılar. Maçta hakimiyetini hissettiren Bolu Spor Lisesi etkili hücumlarıyla maçı 32-18 kazandı.  

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