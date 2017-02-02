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Bolu UMKE, Kilis’te

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Bolu UMKE, Kilis’te
Kilis’te ayağına şarapnel parçası gelen sokak köpeğinin imdadına, bölgede görev yapan Bolu UMKE ekibi yetişti. ‘Şanslı’ ismi verilen köpek, doktor ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Haber; Uğur BALABAN

Yaklaşık bir haftadır Kilis Çobanbeyli sınırında Türk Ordusu’na hizmet veren 10. Bölge Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük UMKE ekipleri savaş bölgesinde ayağına şarapnel parçası gelen sokak köpeğinin imdadına yetişti. Ayağından yaralanan sokak köpeğine ilk müdahalede bulunan ekipler antibiyotik tedavisi de uyguladılar. Doktor ve ATT ekiplerinin “Şanslı” adını verdiği köpeğin kısa süre sonra sağlığına kavuşması bekleniyor.

Sargı bezi ile ayağına tampon yapılan Şanslı, sağlık ekiplerine kendini sevdirmeyi de ihmal etmedi.

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