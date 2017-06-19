Bolu’da en çok Cimbomlu var

Bilyoner.com spor sitesi 2017 yılının il il taraftar haritasını çıkardı. Yapılan değerlendirmede 3 büyükler içinde Bolu’da en fazla G.Saray taraftarı olduğu açıklandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

2017 taraftar haritası Türkiye'de hangi şehir hangi takımlı sorusuna cevap verdi. Oluşturulan haritada Bolu’da en fazla taraftar sayısı olan kulübün G.Saray olduğu açıklandı. Yapılan değerlendirmeye göre ilimizde G.Saray taraftarları % 37 oranında görünüyor. Taraftar sayısında Beşiktaş ile Fenerbahçe ise kafa kafaya gidiyor. Bolu’da Beşiktaş taraftarları % 25 ile 2.sırada yer alırken, Fenerbahçe taraftarları ise % 24 ile 3.sırada bulunuyor. Türkiye genelinde % 36 ile G.Saray 43 ilde, % 35 ile Fenerbahçe 36 ilde önde görünüyor. Beşiktaş % 19, Trabzonspor % 4, Diğer taraftarlar ise % 6 orana sahip. Diğer yandan Türkiye’de Beşiktaş’ın oran olarak en fazla yer aldığı ilin Bolu olduğu ortaya çıktı.