Bolu’da feci kaza; 2 yaralı

Bolu’da bir TIR ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

HABER: Erol Değirmenci

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde bulunan Gölköy Kavşağı'nda meydana geldi. Tacettin Deniz idaresindeki 81 AC 460 plakalı otomobil ile Vahdettin Gülüm idaresindeki 34 ZS 2572 plakalı TIR kavşakta çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil sürücüsü Tacettin Deniz (42) ve aynı araçta bulunan Mehmet Deniz (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.