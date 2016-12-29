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Bolu'da görülen PKK davasında 4 tahliye çıktı

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Bolu'da görülen PKK davasında 4 tahliye çıktı
Bolu'da Nisan ayında yapılan operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddasıyla tutuklu yargılanan ve aralarında HDP Bolu İl Başkanı'nın da olduğu 5 kişiden 4'ü tahliye edildi.

HABER: Erol DEĞİRMENCİ
Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde canlı bomba oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlerin kaldığı hücre evine Nisan ayında Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yapılan baskında ölü ele geçirilen teröristlerin ardından başlatılan soruşturmada 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya ilk kez katılan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, şahısların kendisini sabit bir telefonla arayarak yardım istediklerini belirterek, "eve yapılan operasyında öldürülen kişiler beni sabit bir telefondan arayarak, inşaat işçisi olduklarını ve darp edildiklerini söylediler. Kendilerine bir gün kalacak bir ev ayarlayabilir miyim diye sordular ve Bolu'da buluştuk. Ben de Bilal T.'den yardımcı olmasını istedim. O da kendi evini değil ama arkadaşlarının evini ayarlayabileceğini söyledi. Kendilerini inşaat işçisi olarak tanıtan kişiler ve Bilal T. ile birlikte kalacakları eve gittik. Gelenlerden bir tanesi yaralıydı. Çalıştığı inşaatta diğer işçilerle aralarında kavga çıktığını söyledi. Ertesi gün Ankara'ya gitmeden önce sabah kaldıkları eve uğradım ama gitmediklerini gördüm. Bu kişilerin bir örgütle alakalı olduklarını bilmiyordum, operasyonu da çok sonra internetten öğrendim" dedi.
Duruşmada bulunan ve öğrenci olan Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E. ise önceki ifadelerini tekrarladıklarını söylediler.
Yaklaşık 3 saat süren yargılamanın ardından karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti,  Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E.'nin tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine, Özgür Günaydın'ın ise kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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