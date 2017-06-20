Bolu'da hayata geçen tarımsal yatırım projeleri

​Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu ili genelinde hayata geçirilen tarımsal yatırım projelerini tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

Haber: BMA

Ercoşkun, yapımı devam eden ve Bolu'daki en büyük kamu yatırımı niteliğindeki Dörtdivan Tekke Barajı için, "Rahmetli Menderes'in hayalini gerçekleştirmek 50 yıl sonra biz nasip oldu" dedi.AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TBMM'nin tatile girmesi üzerine seçim bölgesi Bolu'ya geldi.

Milletvekili Ercoşkun, İl Özel İdare kaynaklarıyla alınan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü aracılığıyla çiftçilere dağıtılan selektör makinesi dağıtım törenine katıldı.

"Tarımsal nüfusumuz azaldı; ancak gelirimiz 3 kat oranda arttı"

Ercoşkun, törende yaptığı konuşmada, tarımsal nüfusun Türkiye'de azaldığını, ancak tarımsal gelir rakamlarının her geçen yıl arttığını söyledi. Ercoşkun, rakamlarla yaptığı konuşmada, "2002 yılında nüfusumuzun yüzde 25'i tarımla ilgilenirken, şu anda nüfusun yüzde 15'i tarımla ilgileniyor. Yani köyden kente göç eden insan sayısı bir hayli fazla. Bu rakamlara baktığımızda, tarımsal üretimin, faaliyetin gerilemesi gibi düz bir mantık geliştirilebilir. Ama tam tersine... 2002 yılında 23 milyar Dolar olan tarımsal faaliyetler, bugün yaklaşık 60 milyar Dolar seviyesine çıkmış durumda. Görünen o ki, tarımsal faaliyet gelirleri 3 kat artmış durumda. Tarımsal nüfus azalırken, tarımsal gelirin artması aslında alanda 5-6 katlık bir büyümeyi gözler önüne seriyor. Bunun nedenleri başında tarımsal konularda sorunlara çözüme yönelik çalışmalar yapmak geliyor. Çiftçinin derdini dinlediğinizde, onlara yardımcı olduğunuzda, güzel projeler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Buğday ve patates dışında yüksek gelirli ürünlere yönelmeliyiz"

Milletvekili Ercoşkun, tarımsal üretimde buğday ve patates dışında farklı ürünlerin üretilmesi gerektiğini savunarak, gerekçelerini şöyle ortaya koydu: "Bundan 3-4 yıl öncesinde, Göynük'e ayçiçek çekirdeği tohum desteklemesi sağladık. Ayçiçek çekirdeği denilince Trakya akıllara gelir ama bunu Bolu'nun Göynük İlçesi'nde denedik. Ve Göynük'te ayçiçek çekirdeklerinden oluşan sıra sıra dağları gördük. Bizim artık sadece buğday ve patates yetiştirmekten sıyrılıp, daha yüksek gelirler elde edilebilecek farklı ürünlere yönelmeliyiz. Coğrafi konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz."

"Rahmetli Menderes'in hayalini gerçekleştirmek bizlere nasip oldu"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, il genelinde devam eden tarımsal projeler hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu: "Rahmetli Adnan Menderes tarafından düşünülen ve planlanan ama temelini atmak 50 sene sonra bizlere nasip olan Dörtdivan Tekke Dere Barajı'nın inşaat çalışmalarının bitmesini hep beraber görmeyi ümid ediyoruz. Bu baraj sayesinde ve toplulaştırma çalışmaları sonrasında Dörtdivan Ovası'nı tümüyle sulayabileceğiz. Yine Kıbrıscık ilçemizde Alan bölgesini sulayacak baraj inşaatının bir an önce bitmesini de planlıyoruz. Yine tüm Seben Ovası'nın Taşlıyayla Göleti'nden cazibe ile sulanması neticesinde, Bolu'nun Çukurovası olan bu avantajlı coğrafyayı da Ankara ve İstanbul'la buluşturacağız. Göynük'te Gökçesaray baraj niteliğindeki sulama göletimizde bitiyor. Bunun yanında Hasanlar, Cemaller, Yeniköy ve Dedeler barajları da ihale aşamasına geldi.

Bolu Ovası sulama projesi'nde son durum

Bolu Ovası Sulama Projemiz de son aşamaya geldik, ilgili bakanlıktan yatırım onayı bekliyoruz. İnşallah bu süreci de Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ile takip ediyoruz. Hem çiftçimizden, hem ziraat odalarından, hem de gıda tarım il müdürlüğünüzden beklediğimiz açılımlar mevcut. Hizmetin en iyisine layık vatandaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymayı sürdüreceğiz. Dertleri dinleyen ve bu dertlere çözüm bulan bir konuma geldik. Cenab-ı Hakk öncelikle çiftçimize ve köylümüze, tüm vatandaşlarımıza bu hizmetlerin hayırlı ve uğurlu olmasını nasip etsin.

Ercoşkun'dan özel teşekkür

Çalışmalara katkılarından dolayı İl Genel Meclisi Üyelerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sırrı Köstereli nezdinde genel sekreterliğimiz çalışanlarına, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tüm personeline ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."