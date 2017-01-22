  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C

BOLU'DA KARATE RÜZGARI

»
BOLU'DA KARATE RÜZGARI
Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları için Bolu’ya gelen Federasyon Başkan Vekili Meydan Kobaş Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları Japonya Büyükelçisinin katılımıyla Bolu Karaçayır Spor Salon'unda düzenlendi. İdareci, hakem, antrenör ve sporcularla beraber 1300 kişinin katılacağı organizasyon için Bolu’ya gelen Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş, Milli Takım Menajeri  Hikmet Şahan ile beraberinde Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile birlikte Bolu Valisi  Aydın Baruş’u makamında ziyaret ettiler. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz  Şahin Ertem, ziyarette şampiyona ile ilgili bilgiler vererek, bu şampiyonanın Bolu’nun tanıtımı için son derece önemli olduğunu ve bu organizasyonu yüzlerinin akıyla geçeceklerine inandığını kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda tüm kurallar değişiyor22 Ocak 2017 Pazar 13:19
  • Türk Futbolunun Başı Sağolsun22 Ocak 2017 Pazar 13:14
  • Darıca Bolu maçını kazanmak istiyor22 Ocak 2017 Pazar 13:02
  • Satrançta 2017 Bolu İl Birincisi Belli Oldu!22 Ocak 2017 Pazar 12:56
  • Bolu'da karate şampiyonası gerçekleşti22 Ocak 2017 Pazar 12:50
  • BOLU'DA KARATE RÜZGARI22 Ocak 2017 Pazar 12:46
  • Yeni Malatyaspor dolu dizgin!22 Ocak 2017 Pazar 12:42
  • Giresun'dan kritik galibiyet!22 Ocak 2017 Pazar 12:39
  • Gol düellosunda kazanan Eskişehir oldu!22 Ocak 2017 Pazar 12:35
  • Düellodan kazanan çıkmadı!22 Ocak 2017 Pazar 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim