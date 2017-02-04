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Bolu’da Kuraklık Verim Sigortası Anlatıldı!

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Bolu’da Kuraklık Verim Sigortası Anlatıldı!
Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından 01.02.2017 Çarşamba günü saat 14:00’ de İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, üreticilere TARSİM ‘de yapılan gelişmeler

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)2017 yılı içerisinde Bakanlar kurulunun 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2016/9673 sayılı kararı uyarınca 01.01.2017 tarihi itibariyle poliçe oluşturulmaya başlanmış olup ilimiz tüm ilçelerinde son kabul tarihi 21.02.2017’dir.

Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantının açılış konuşmasını İl Müdür Yardımcısı Nuri ERİKLİ yapmış,ardından konu hakkında TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı HanifiCAN, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası adı altında Buğday ürününün teminat kapsamına alınması uygulamaları ile ilgili üreticilere detaylı bilgiler vermiştir.Ayrıca CAN;Tarım Sigortaları, Tarımsal Desteklemeler ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili projelere de değinmiştir. 

İlginin ve katılımın yoğun olduğu toplantıya, katılımcıların sorularına verilen cevapların ardından son verildi.

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