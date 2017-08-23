Bolu’da Şile Yıldızlaştı: 1-0

Adapazarıspor 3. hazırlık maçında Şile Yıldızspor ile karşılaştı 1-0 mağlup ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarını Bolu Termal Otel’de sürdüren Adapazarıspor 3. hazırlık maçını Şile Yıldızspor ile yaptı.

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde oynanan karşılaşmanın hemen başında 1-0 geriye düşen mavi beyazlılar kalan bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, Kulüp Başkanı İbrahim Aygün ve Basın sözcüsü Sinan Karabaş ile birlikte izledi. Adapazarıspor Bolu kampındaki üçüncü hazırlık maçını Çarşamba günü Gaziantep Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Arabanspor ile yapacak