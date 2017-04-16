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Bolu’da son durum

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Bolu’da son durum
Bolu İl Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre Bolu’da son durum şu şekilde.

Seçmen sayısı 221.237, Sandık sayısı 936, Açılan sandık 336 (yüzde 35.9), Açılan oy 55.257, Geçerli oy 54.330, EVET 37.732 (Yüzde 69.45), HAYIR 16.598 (Yüzde 30.55), gelişmeler bildirilecek.

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