BOLU'DAN YENİ YIL MESAJLARI

Bolu protokolü yeni yıl nedeni ile Bolu halkının yeni yılını kutladı.

ATEŞ’İN HEDEFİ 2023

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 2016 yılında ülkemizde yaşanan olumsuz durumlara rağmen 2023 hedefleri için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, 2017 yılının iyi bir yıl olmasını diledi.

BTSO Başkanı Ateş, “2016 yılı, ülkemiz için, iş dünyamız için zor ve kayıpların yaşandığı bir yıl olarak geçti. Rusya gibi çevre ülkelerle yaşanan siyasi krizlerin turizm sektörümüz başta olmak üzere ekonomimize olumsuz yansımaları, ülkemiz içinde gerçekleştirilen kanlı terörist eylemler, darbe teşebbüsleri, ülkemizin siyasi ve ekonomik atmosferini, toplumumuzun huzurunu ve iş dünyamızı olumsuz etkiledi. Ancak iş dünyası olarak, bütün zorluklara ve sıkıntılara rağmen ekonomimizi 2023 hedeflerine taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman ve her koşulda önümüze bakmak ve yarınlarımızı düşünmek zorundayız. Türkiye, birçok ekonomik kriz ile sınav ve mücadele vermiş, her birinden eninde sonunda, hükümeti ve iş dünyası el ele vererek başı dik biçimde çıkmayı başarmış bir ülkedir. Bizler Bolu iş dünyasının temsilcileri olarak, 2016 yılında başladığımız projelerimize ve üyelerimiz için, İlimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması için yaptığımız çalışmalarımıza yeni yılda da, heyecanımızdan bir şey kaybetmeden, yoğun bir gündem ile devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, başta Odamızın değerli üyelerinin, Bolu içinde ve dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin, halkımızın ve milletimizin yeni yılını kutlar; 2017 yılının sağlık, huzur ve bol kazanç getirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.

REKTÖR COŞKUN’DAN YENİ YIL MESAJI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, yeni yılın ülkemize ve Dünyaya hayırlar getirmesini dileyerek öğrencilerin ve vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Rektör Coşkun, “2016 yılı ülkemiz açısından zorluklarla başarıların, hüzünlerle mutlulukların bir arada yaşandığı yıl oldu. 15 Temmuz gibi bir ihanet sürecini yaşadığımız 2016’da Millet demokrasiye vurulmak istenen darbeyi, topyekün sergilediği kararlı bir duruşla önledi. Diğer taraftan Suriye başta olmak üzere bölgemizde insanlık dramları yaşandı. Umarım yeni gelen yılla birlikte, yaşanan tüm olumsuzluklar da geride kalır. İnşallah 2017 yılı ülkemize ve Dünyaya sevgi, barış, huzur ve dostluk getirir” ifadelerine yer verdi.

“AKADEMİK VE KÜLTÜREL ANLAMDA GAYRETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Prof. Dr. Hayri Coşkun mesajının devamında, “Her gün daha da ilerilere giden, akademik ve kültürel anlamda kalitesini yükselten üniversitemizin, 2017 yılında da çok daha büyük başarılara ulaşması için gayretlerimiz devam edecektir. 2017 yılında, görev süremiz içerisinde yapmış olduğumuz yatırım ve çalışmaların sonuçlarını daha net bir şekilde göreceğiz. Bu anlamda var gücümüzle çabalayarak, başarı grafiğimizi en üst seviyelere çıkaracağız. Başarılarla ve örnek projelerle geçecek yeni bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum” dedi.

BAŞARILI AİBÜ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİNE TEBRİK

Rektör Coşkun son olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerini, 2016 yılındaki değerli çalışma ve başarılarından dolayı tebrik ederek, 2017 yılının üniversitemize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

UZUNOĞLU’NDAN YENİ YIL MESAJI

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, yeni yılı kutlayarak, 2017’nin ülkemize, milletimize ve tüm Dünyaya sevgi, barış ve dostluk getirmesini temenni etti.

Başkan Uzunoğlu mesajında, “Yaşanabilir bir Dörtdivan adına verdiğimiz mücadelenin bir dönemini daha geride bırakıyoruz ve bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inandığımız yeni bir yıla girmenin heyecan ve sevinci içerisindeyiz. Yeni yılda yeni atılımlar, yeni projeler, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. Yeni yılın, ülkemize, milletimize ve tüm Dünyaya sevgi, barış ve dostluk getirmesini dilerim” dedi ve 2016 yılında çektiğimiz sıkıntıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

BAŞKAN ALLAR’DAN YENİ YIL MESAJI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 2017 yılının ülkemize ve insanlığa huzur getirmesini temenni ederek iyi dileklerde bulundu.

Başkan Allar mesajında, “Tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan, yeni yıla gireceğimiz bu günler, geride bırakacağımız yılda yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 2017 yılında da yapacağımız tüm hizmetlerde halkımızı daha iyiye, daha doğruya götürmek, onların huzur ve güven içerisinde olmalarını sağlamak için daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisinde olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Allar, “Bu duygu ve düşüncelerle; 2017 yılının başta Bolu’muza, Ülkemize ve tüm insanlığa huzur getirmesini, başarının sürekli olmasını, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“2017 YILI BARIŞIN, DAYANIŞMANIN, ATILIMIN, KALKINMANIN YILI OLSUN”

Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği (İPEKBİR) Başkanı Kemal Kazan yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kazan, 2016 yılının sarsıcı olaylarla, mücadelelerle dolu bir yıl olduğunu hatırlattığı mesajında, “Milletimiz ve ülkemiz için oldukça zorlu, önemli olayların yaşandığı 2016 yılını geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. 2017 yılının ülkemiz için yeni atılımlara imza atacağımız, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimiz, kalkınma yolunda önemli adımlar atacağımız bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’nin her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Kazan “Geride bıraktığımız yılda büyük ülke olmanın bedeli olan nice acılar yaşadık. Terör örgütlerine, karanlık güçlere, üst akıllara karşı mücadele ettik. 15 Temmuz darbe girişimi ile bize diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimizin demokrasiye, milli iradeye sahip çıkışı milli şahlanışın simgesi oldu. Yüce Türk milletimiz tarihe geçen bir kahramanlık, bir kurtuluş destanı yazdı. Halen her cephede hain terör örgütlerine, arkasındaki karanlık güçlere karşı mücadelemiz, savaşımız devam ediyor. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan kirli oyunları, karanlık hesapları, senaryoları bozacak güce ve kararlılığa sahibiz. Bunların oyunlarını bozacağız. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Azmimiz, inancımız her zamankinden daha da güçlü. Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, birbirimize sarılalım, dik duralım. Bu ülkenin istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı güçlü bir irade ile kararlılıkla mücadele edersek, yarınlarımıza güvenle bakabiliriz” ifadelerini kullandı.

“KUTLU MÜCADELENİN NEFERİ OLACAĞIZ”

Türkiye’nin son 14 yılının tarihinin en büyük değişimlerini, gelişmelerini ve başarılarını yaşadığı bir dönem olduğunu kaydeden Kazan, içeriden ve dışarıdan Türkiye’nin önünü kesmeye çalışanlara karşı daha çok çalışılması ve üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kazan, mesajına şöyle devam etti:

“Bu ülkede her türlü hain girişime, terör örgütlerinin ve arkasındaki güçlerin her türlü çabasına rağmen büyüme hedefimiz, yeni yatırımlarımız devam ediyor. 2023 hedeflerimiz için hala umutlarımız büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın hizmete açtığı tesisler, yatırımlar bu ülkenin gücünü dosta, düşmana gösteriyor. Bundan sonra da en küçük bir duraksama olmadan devam edeceğine olan inancımız sonsuz. Bu ülkede yaşayan, yüreği Türkiye sevdasıyla dolu olan herkes de üzerine düşeni yaparsa, istikbaline sahip çıkarsa, bir olursa bütün engeller aşılacaktır. Vakit bu topraklara sahip çıkma vaktidir. Vakit, “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek millet” diyerek daha çok üretme, daha çok çalışma, yaşadığımız acıları beraber sarma ve geleceğe ümitle bakma vaktidir. Bu ülkenin huzuru ve refahı için birlikte yürüme vaktidir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Onların huzur içinde olabilmesi için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Tek yürek, tek vücut milli birlik ve beraberlik ruhuyla güzel günlerin kapısını açacağız. Tarihimizin ve milletimizin bize yüklediği sorumlulukla, ilk günkü aşkla bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmadan yola devam edeceğiz. Göynük’te, Bolu’da, Türkiye’nin her köşesinde dilimizde dualarımızla, akıttığımız terlerimizle kutlu mücadelenin neferi olacağız. Bu vesileyle bu vatan için canlarını veren şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 2017 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, bolluk, bereket ve sevinç getirmesini, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Herkesin yeni yılını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum ”

BEYDİLİ’DEN YENİ YIL MESAJI

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, yeni yılın ülkemizin geleceği açısından iyi bir yıl olmasını, Dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi.

Başkan Beydili yeni yıl mesajında, “Üzüntüleriyle, sevinçleriyle, kırgınlıklarıyla bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2017 yılına giriyoruz. Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin canlanmasını, taze sevgilerin artmasını ve güneşin her güne bir umut olarak doğmasını temenni eder, 2017 yılının ülkemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini, bu yeni yılda terörün son bulmasını, çocuk ölümlerinin olmamasını, bombaların patlamamasını ve Dünyaya umutla dolu güzel yarınlar getirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.

BULUT’TAN YENİ YIL MESAJI

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, 2017 yılının ülkemize ve Dünyaya barış, hoşgörü ve mutluluk getirmesini diledi.

Umutları taze tutarak yeni bir yılı daha karşıladıklarını ifade eden Turhan Bulut, “2016 yılında yaşanan acıların, savaşların, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, terörün 2017 yılında yaşanmamasını diliyorum. Yoksulluklar, yolsuzluklar, ekonomik krizler sona ersin. 2017 yılı, ülkemize ve tüm dünyaya barış, sevgi, huzur, sağlık, mutluluk getirsin” ifadelerine yer verdi.

İNEGÖL’DEN YENİ YIL MESAJI

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, 2017 yılının ülkemiz ve milletimiz için huzur ve refah dolu bir yıl olmasını dileyerek yeni yılın 2016 yılındaki acıları unutturması temennisinde bulundu.

Başkan İnegöl, yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için yardımlaşma, iyi niyet, dostluk, barış, sağlık, huzur, sevgi, mutluluk, sabır, hoşgörü ve başarı getirmesini dileyerek tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti. İnegöl, 2016 yılında yaşanan acıların, verilen şehitlerin, yeni yılda son bulmasını, terörün ve teröristin yok olmasını temenni etti.

YÜCEER, BOLULULARIN YENİ YILINI KUTLADI

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, 2016 yılında terör odaklarının hain saldırılarının milletin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını hain emellerin aksine daha da kuvvetlendirdiğine dikkat çekerek tüm Bolu halkının 2017 yılını kutladı.

Meclis Başkanı Yaşar Yüceer mesajında şu ifadeleri kullandı; “Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2016 yılında meydana gelen terör saldırıları ve hainlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimi, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ‘Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet’ ülküsünde kenetlenen aziz milletimiz tarafından bertaraf edildi. Bu da bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlattı. Yaşanan bu hadiseler ve terör odaklarının hain saldırıları, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını hain emellerin aksine daha da kuvvetlendiriyor. Türkiye’nin yükselen gücü, tüm dünyada ilgiyle ve dikkatle takip ediliyor. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin daha güzel başarılara imza attığına hep birlikte şahit olacağız. Millet olarak bunun haklı gururunu birlikte yaşayacağız. Bu vesile ile 2017 yılının milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için üzüntü, keder ve felaketlerden uzak, sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu bir yıl olması, toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, sevgi ve saygının hakim olması dileklerimle tüm Bolulu hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum.”

ÖZBAĞ; “AKAN KAN 2017’DE SON BULSUN!”

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, 2017 yılının ülkemize, Bolu’muza, Seben’imize ve insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, 15 Temmuz’a vurgu yaptı ve, “O gecenin tekrarı bir daha asla yaşanmasın” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz gecesi darbeye karşı demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana açık ve net bir duruş sergilemelerinden dolayı Milletimize teşekkür ederek sözlerine başlayan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, bu birlik ve beraberlik ruhunun 2017 yılında ve ebediyen devam edeceğinden hiç kuşkusunun olmadığını belirterek, bu milletin birlikteliğinin geçmişten günümüze her türlü sorunun üstesinden gelmek için en önemli güç kaynağımız olduğunu vurguladı.

2016 yılında ülke genelinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin dimdik ayakta durduğunu ve gelişmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Özbağ, Yargının çok iyi çalıştığını ifade ederek, “2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da her türlü vatan haini bölücülere karşı Devlet’iyle, Milletiyle, Yargısıyla, hükümetimizle el ele topyekun mücadelemiz devam edecek. İnşallah 2017 yılı barışın, kardeşliğin, iyiliğin yılı olsun. 2017 yılından beklentilerimiz öncelikle tabiki, FETÖ, PKK, DHKPC, IŞİD ve bütün terör yapılanmalarının sonunun gelmesi, Suriye’deki ve Dünyanın her yerindeki katliamların, insanlara ve insanlığa yapılan zulmün son bulması, akan kanın durmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Özbağ sözlerine Belediye çalışmaları olarak devam ederken, “Seben Belediyesi olarak geride bıraktığımız 2016 yılında ilçemiz için müjdelediğimiz önemli projeleri hayata geçirdik. 2017 yılı ise daha büyük ve etkin projeleri sunacağımız bir yıl olacak. Çok amaçlı salon, Pis Su Arıtma Tesisi, 2. Etap TOKİ, Park Cafe, Kayaevlerine bungolow evler, Seben ovasının sulanması, belediye araç filosunun genişletilmesi gibi daha bir çok projeyi inşallah 2017 yılında hayata geçireceğiz. 2017'nin, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, İlçemizde görev yapan tüm kamu personelinin ve mesai arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının, esnafın, özel sektör çalışanlarının ve tüm Bolu ve Sebenli hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Bu yeni yılda herkese, mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim” dedi.

ÇEVİK’TEN YENİ YIL MESAJI

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, 2017 yılının ülkemize barış, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dileyerek yeni yılı kutladı.

Başkan Çevik yeni yıl mesajında, “ 2017 öyle bir yıl olsun ki, 2016 yılının bütün acılarını, olumsuzluklarını unuttursun. Rabbim Milletimize ve Devletimize yönelik yapılan tüm saldırılardan bizleri korusun. Vatan hainlerinin sonunun geldiği, iç ve dış düşmanların helak olduğu, mazlumların sevindiği güzel bir yıl olması dileğiyle” ifadelerine yer verdi.

ÇAĞLAR’DAN YENİ YIL MESAJI

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, yeni yılın ülkemize ve Dünyaya barış ve esenlikler getirmesi temennisinde bulundu.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, “2016 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 yılı ülkemiz için daha fazla umut, daha fazla sevinç getirsin. Rabbim Milletimizi kazalardan, belalardan, iç ve dış tehlikelerden muhafaza etsin. 2017 Dünya barışının ve kardeşliğin yılı olsun” temennisinde bulundu.

FİDAN ÇİFTÇİLERİN YENİ YILINI KUTLADI

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, yeni yılda çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olmasını, huzur ve mutluluklarının daim olmasını diledi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Ülkemizin zor günler geçirdiği bu yılda kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir gücün bozamayacağını ve ülkemizi bölmeye ve yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ispatladık. Bütün vatandaşlarımız gibi çiftçilerimizin de bu zor zamanda ülkemiz için yaptığı fedakarlıklar için müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

2016’da ülkemizin geçirmiş olduğu sıkıntılı süreçlerin tekrar yaşanmamasını dileyen Başkan Fidan, “2017 yılında geçen yıl yaşadığımız zorlukları tekrar yaşamamak, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin bozulmamasını temenni ederiz. Çiftçilerimizin de bu yıl ürünlerinin bol ve bereketli olmasını, huzur ve mutluluklarının daim olmasını diler, çiftçilerimizin yeni yılını kutlarız” dedi.

